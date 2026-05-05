中東戰事推升油價 糖油攜手美方加速生產國產生質乙醇

台糖董事長吳明昌（右）與USGBC全球副總裁Cary Sifferath（左）簽署「生質乙醇技術交流與推廣合作備忘錄（MOU）」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際油價受中東戰事衝擊、持續大幅飆漲，台灣推動自主能源，台糖今（5日）與美國穀物暨生質產品協會（USGBC）正式簽署「生質乙醇技術交流與推廣合作備忘錄」。台糖可擴大向美國採購玉米作為乙醇料源，也可進一步延伸到中油使用端，國營事業攜手USGBC，推動台灣國產生質乙醇，並運用於陸海空運輸領域，朝降本、減碳、淨零目標邁進，台糖估明年第二季完成相關盤點工作。

USGBC繼2024年與中油簽署合作備忘錄後，今（5）在美國在台協會（AIT）見證下，再與另一家國營事業台糖合作，擴大台灣生質乙醇生產技術與應用發展。

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台糖解釋，生質乙醇除可作為運輸燃料摻配來源，也與未來永續航空燃料（SAF）發展路徑密切相關，對降低交通部門的碳排、強化替代燃料布局，以及提升國內綠色供應鏈韌性等方面均具有重要意義。

目前國內採用E3酒精汽油（摻配3%生質酒精汽油），USGBC與經濟部標檢局討論，盼台灣能與多數國際標準相同、調整成E10。美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿提到，乙醇相較汽油約便宜三分之一，若以E10和國內95汽油相比，每公升就差1.2元，不需要政府補貼，具備價格優勢，尤其近期中東戰爭下，美國生質燃料也能降低對特定地區石化燃料的依賴，強化國家能源安全；而E10是摻配10%生質酒精，屬於低碳燃料，盧智卿說明，USGBC委託中經院估算，有助全台減碳約202萬公噸。

台糖董事長吳明昌指出，台糖利用製糖副產品糖蜜可生產酒精，具備技術，且台糖養豬事業也長期向美方採購玉米飼料，若有需求也可向美方擴大採購。他說明，目前國內還是E3標準，業者投入生產意願有限。不過，減碳是全球趨勢，若未使用永續航空燃料（SAF），航空業者恐面臨航班限制，因此台糖不能置身事外；至於產量、未來目標，還要看市場需求，今年會是少量試驗階段，尚未到量產。

台糖研究所長黃怡仁補充，台糖主要與美方先技術交流，量產關鍵在國際燃料價格、上下游供應鏈、市場規模等，而台糖也要將國內料源盤點，納入甘蔗、農業廢棄物等多元來源，估計整體盤點作業可在明年第二季完成。

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