中東戰火再起股匯震盪 新台幣由貶翻升、重返31.5字頭

中東戰火再起股匯震盪 新台幣由貶翻升重返31.5字頭

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰火再起，全球金融市場觀望氣氛轉濃。台股早日在漲多拉回的壓力下，早盤一度翻黑，目前維持在平盤附近上下震盪；新台幣兌美元匯率則在消化外資前一日買超部位後，匯價由貶翻升回到31.5元價位，中午暫收於31.566元，小升4.4分，台北外匯經紀公司成交量為8.03億美元。

在美國總統川普宣布護送船隻離開荷姆茲海峽的「自由計畫」啟動後，卻傳出疑似伊朗發動攻擊，船隻爆炸起火事件，中東情勢再度緊繃，油價續漲、引發通膨升溫疑慮，削弱市場對於聯準會降息期待，美國30年期公債殖利率一度升破5%，創去年7月以來最高水準，支撐美元走高。

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儘管美四大指數同步收黑，但科技股相對有撐，台積電ADR仍然收紅，為台股提供部分支撐。

新台幣匯價早盤先是反應國際美元走高，以31.63元、貶值2分開出後，最低下探至31.67元，隨後緩步走升回到31.5價位，最高觸及31.565元，上下震盪1.05角。

目前新台幣仍續在31.3元至31.7元區間內整理，市場持續觀察中東情勢發展，以及油價走勢對通膨的影響，同時聚焦本週美國將發布的非農就業報告。

主要亞幣走勢略微分歧，其中，日圓兌美元匯率在日央隨時進場干預下，目前大致守穩在157附近。

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