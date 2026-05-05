長榮張家兄弟爭產落空? 張榮發基金會回應了。（擷取張榮發基金會官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮張家兄弟爭產落空? 張榮發基金會回應了！張榮發基金會日前向法院提告，主張張榮發生前多次宣示「身後財產全數捐贈基金會用於公益」，遺產應由基金會承受，而此案已排定於5月14日首度開庭，為張榮發遺產案投下變化球。針對張榮發基金會提告一事，張榮發基金會今日指出，張榮發基金會為實現創辦人張榮發董事長遺願 提起死因贈與訴訟 盼遺產持續造福社會。

今年長榮集團創辦人張榮發逝世10周年，遺產紛爭遲遲未解，大房張國華等兄弟與二房張國煒的訴訟多達十餘件外。市場人士指出，若張榮發基金會勝訴，則張家兄弟之間纏訟十年的諸多訴訟案恐白打。

請繼續往下閱讀...

以下為張榮發基金公告全文:

本基金會創辦人張榮發董事長，亦為長榮集團總裁，一生實踐可概括為「前半生是企業家、後半生是慈善家」，張董事長在世時就常常表達其財富觀「金錢是在世間流轉，而非個人所能佔有」、「企業的存在有一個終極目的，就是能夠服務人群、回饋社會」，基於此一理念，張董事長亦明確表示「子女有股票就好，我的錢要捐給基金會做公益」。張榮發董事長的歷史貢獻絕非僅是創立長榮集團，其留給台灣社會的遺產，藉由張榮發基金會的推動，在道德教育、民謠國際化、人才培育、扶持偏鄉教育等各方面都能看到長期的成果。

張董事長晚年心心念念於公益慈善事業，2012年所出版的口述自傳《鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度》一書中，曾明確表達身後財產要捐給基金會作公益，並在新書發表時，對媒體記者說明此事，當時許多媒體皆大幅報導，張董事長也數次對基金會同仁精神講話表示：「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會。」即使後來人在病榻，仍常要求基金會執行長鍾德美向其報告公益慈善事業的進度，在在顯示張董事長對公益事業的投入與重視。

張董事長辭世後，基金會一直秉持其遺志與精神，持續深耕張榮發生前就已在做的公益事業領域，並擴大幫助的層面，讓更多人受惠，將張董事長推動慈善公益的志業發揚光大。

張董事長辭世後其家族紛爭不斷，基金會也時刻牢記張董事長生前的心願，近期得知已有一筆確定的遺產匯入遺囑執行人之共同帳戶，為實現張董事長當時的承諾，因此向遺囑執行人提起「死因贈與」之訴訟，希望能將這些遺產幫助更多社會上需要幫助的人，完成張董事長的遺願。

張榮發基金會

2026.05.05

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法