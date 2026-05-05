去台積電化！傳蘋果洽談英特爾、三星，建立第2晶片供應鏈。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕去台積電化，彭博報導，蘋果已與英特爾和三星進行了探索性會談，討論為其設備生產處理器的可能性，建立第2晶片供應來源。

彭博導稱，這些討論仍處於早期階段，反映出蘋果希望減少對單一供應商的依賴，這些定製晶片為iPhone、iPad和Mac提供動力。

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報導指出，蘋果已與英特爾接洽，討論可能使用其晶圓代工服務，而公司高層也參觀了三星在德克薩斯州正在開發的新晶片製造設施。

報導補充說，任何轉變都將標誌著蘋果供應鏈策略的重大改變，儘管尚未做出最終決定。

分析指出，對英特爾而言，若能拿下蘋果訂單，將是英特爾晶圓代工業務的重大突破，有望進一步吸引其他潛在客戶。

三星雖在代工市場居於次席、落後台積電一段距離，儘管蘋果和三星在智慧型手機等多個領域互為競爭對手，但獲得蘋果背書，同樣意義非凡。

此外，部分蘋果高層認為，與英特爾合作也有助於改善蘋果與川普政府之間的關係。白宮去年促成了一筆對英特爾的投資協議，並將其視為美國半導體產業的國家隊代表。

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