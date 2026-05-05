115年Q1重大職災死亡數減15％ 台中減8人最佳 新北續惡化

為強化職場減災，勞動部今（115）年起，逐季公告各縣市全產業重大職業災害死亡統計，5日公布115年第1季數據（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為強化職場減災，勞動部今（115）年起，逐季公告各縣市全產業重大職業災害死亡統計，今（5）日公布115年第1季數據，截至3月31日止，全產業重大職災死亡人數為50人，較114年同期59人減少9人、降幅約15%，雖整體職災死亡人數呈下降趨勢，但單一縣市仍有新北市、南科等7縣市較去年同期增加；台中市則大減8人表現佳。

勞動部分析115年首季重大職災致死的行業分布，顯示「營造業」仍為職業災害風險較高的產業，115年第1季營造業死亡人數為27人，高達全產業54%，仍以「墜落」事故最為嚴重，致死比例高達63%（17人），顯示高處作業風險仍亟需加強防制，持續列為各縣市防災重點，製造業也有15人死亡。在產業分布上，50件職災中，公共工程占4件（共5人死亡），比例有下降趨勢。

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觀察各縣市的表現，115年第1季新北市及桃園市各有7人死亡，為全國最高，臺南市6人次之；與114年同期相較，臺中市由12人降至4人大減8人、表現最佳，彰化縣也由3人減少3人降至無人死亡，顯示部分縣市防災措施已見成效。但死亡人數達7人的新北市，仍較去年同期增加3人持續惡化、南部科學園區也增加2人，顯示仍有縣市在宣導輔導資源運用、跨局處合作及公私協力方面，仍有精進空間。

針對減災較具成效的縣市，勞動部職安署綜規組組長曹常成分析，台中市採取供應鏈導入，採「大廠帶小廠」模式，由較具經驗的大廠，從技術與安衛管理面，協助承攬商與供應商減災；同時推動「高處不生憾」方案，聚焦在轄區屋頂、電梯井、施工架等高處墜落主要災害類型，加強檢查與輔導。彰化縣也透過定期與縣政府召開平台會議，針對危害地區進行跨局處橫向合作。

勞動部表示，為進一步保障勞工安全、降低職災風險，自今年1月起推動「強化職場減災行動計畫」，監督檢查措施上，已修訂停復工作業要點，對因設施不良致災者，全面檢討並改善同類型危害；對多次發生職災的事業單位，擴大停工範圍，並要求高階主管出席復工審查，落實管理責任。此外，訂頒加強監管執行計畫，針對「高職災」及「高違規」事業單位列管並公開名單，要求限期改善、定期回報，強化究責機制；源頭防災方面，配合職業安全衛生法修正，正研擬相關附屬法規；在公私協力方面，則陸續與營造業、特定製程產業等相關公會及團體簽署安全衛生合作備忘錄，共同推動安全文化，強化產業內部自律管理。

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