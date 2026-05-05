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日本首度接收俄羅斯原油 因應中東戰火衝擊

2026/05/05 12:08

1艘載有俄羅斯薩哈林-2天然氣開發項目所產原油的油輪，於4日抵達日本西部今治市的海岸。圖為薩哈林液化天然氣工廠。（路透）1艘載有俄羅斯薩哈林-2天然氣開發項目所產原油的油輪，於4日抵達日本西部今治市的海岸。圖為薩哈林液化天然氣工廠。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕自從中東戰火爆發致荷姆茲海峽關閉，全球石油供應因此中斷後，日本於4日首次從俄羅斯接收原油。

根據《法新社》報導，《朝日新聞》、東京電視台等日媒4日引述太陽石油公司（Taiyo Oil）匿名成員的話稱，1艘載有薩哈林-2（Sakhalin-2）天然氣開發項目所產原油的油輪於4日抵達日本西部今治市的海岸。

俄羅斯薩哈林地區的該開發項目，不受2022年俄羅斯入侵烏克蘭後實施的全球經濟制裁影響。

日媒指出，日本經濟產業省已向太陽石油公司提出接收這批原油的請求。它們預計將送往煉油廠，並被提煉成汽油、石腦油和其他石油產品。

日本約95%的石油進口依賴中東，自中東戰火爆發後，日本一直在努力實現能源來源多元化。

日本首相高市早苗4日在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯會談後表示，全球石油供應緊張正對亞太地區造成巨大影響，並強調日本和澳洲將緊急採取行動，確保能源供應穩定。

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