黃金有救了！專家警告：6指標直指美股將出現巨大調整

黃金有救了！專家警告6指標直指美股將出現巨大調整。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美股將出現巨大調整，專家警告，從6項指標顯示，美股將出現巨大調整，此將對投資者造成嚴重衝。

知名財經網站Finbold報道，The Technical Traders首席市場策略師韋爾默倫（Chris Vermeulen）表示，多項宏觀經濟和市場指標正同時指向股票市場的看跌前景。

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他指出，貴金屬價格飆升、地緣政治衝突升級、油價上漲以及能源股創下歷史新高，都是全球市場不穩定加劇的信號。

與此同時，韋爾默倫注意到美元似乎正在築底，而行業輪動變得愈發波動，市場領導力在數週甚至數天內迅速從1個行業轉向另1個行業。

韋爾默倫表示，這種不穩定的交易行為通常反映了市場的不確定性和潛在結構的疲軟。

從宏觀角度來看，全球通脹持續居高不下、主要央行收緊貨幣政策，以及地緣政治緊張局勢加劇，都為股市調整提供了背景支撐。

歷史經驗顯示，如2008年金融危機和2020年疫情初期股市暴跌，市場往往在短期內出現大幅下跌，而長期回報則依賴於投資者是否能夠適時調整倉位和分散風險。

他建議投資者可以考慮採取以下策略來應對潛在風險：

分散投資：在股票、債券、商品和現金之間合理配置，降低單一市場波動帶來的衝擊。

關注避險資產：如黃金、國債或高信用等級債券，在市場動盪時通常表現較穩健。

利用對沖工具：如期權或ETF對衝策略，以限制下跌風險。

此外，雖然市場整體看跌，一些板塊可能在調整中提供機會。例如，能源板塊受益於油價上漲，部分科技或消費板塊在下跌中也可能出現反彈機會。

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