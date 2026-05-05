焦點股》南亞：雙題材發酵 大漲逾5％

母以子貴+玻纖布題材，南亞股價大漲逾5%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕子公司南亞科（2408）4月營收大爆發、南電（8046）股價也成為準千金股，母公司南亞（1303）今日開盤後股價一度翻黑，但在玻纖布漲價效應持續發酵下，加上子公司加持，南亞股價爆量向上一度來到93.9元，截至11:00分為止，上漲5.3元、暫報93.7元，漲幅達6%，成交量超過8.8萬張。

台股今日在四萬點大關附近盤整，開盤小漲百點後向下整理，沉寂一陣子的玻纖布族群則趁勢而起，台玻（1802）股價漲幅逾3%、富喬（1815）漲幅逾5%，南亞則坐擁玻纖布、電子材料題材，再加上子公司南亞科、南電挹注，市場資金追捧，股價再度站回90元關卡之上。

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觀察三大法人動態，外資連兩日賣超合計達2.63萬張、投信連兩日賣超2188張、自營商也連2賣共719張，主力昨日也賣超1.2萬張；法人則表示，雖然法人呈現賣超，不過，法人持股成本較低，散戶則可考慮「買黑賣紅」，切忌追高。

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