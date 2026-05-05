國人小三通旅遊「無保可保」窘境將解 產險公會推專屬旅遊不便險5月開賣

為了讓國人小三通旅遊的保障更為周延，產險公會訂定「小三通專屬保險附加示範條款」，已通過金管會備查（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國人出國旅遊投保旅平險、旅遊不便險的比例愈來愈高，但一年多達135萬國人透過小三通旅遊，卻因旅平險保單條款的限制，導致發生船舶延誤時，無法獲得理賠。為了讓國人小三通旅遊的保障更為周延，產險公會訂定「小三通專屬保險附加示範條款」，並通過金管會備查，預定5月底將有產險業者正式推出。

根據統計，114年金廈泉小三通航線往返人次達184萬人，較113年同期130萬人次大幅成長，其中台籍旅客占比高達73.77%，是小三通航線的主要使用族群。不過，相較於搭乘飛機出國旅遊可投保涵蓋班機延誤的旅遊不便險，現行個人海外旅行不便險的參考條款，卻未將離島兩岸船舶延誤納入承保範圍內，導致搭乘船舶旅遊的民眾，即使投保了海外旅行不便險，船隻延誤也無法獲得保障。

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產險公會指出，新訂定並通過金管會備查的「離島兩岸通航航線之水上公共交通工具延誤保險附加條款」，分為「實支實付型」及「定額給付型」二種。「實支實付」保單主要目的為填補實際損失，被保險人以乘客身分預定搭乘離島兩岸通航航線的水上公共交通工具，若發生延誤達4小時以上，被保險人在延誤期間需額外支出的膳食、住宿及往返港口與住宿地點間的交通費用，保險公司依約在額度內給予理賠。「定額給付型」則是在發生延誤達4小時以上，依附加條款約定的保險金額給付，保險期間內以2次為限。

必須注意的是，小三通旅遊不便險同樣訂有多項不保事項，例如投保時已發布海上颱風警報、已知罷工或工運行動、旅客未依時完成登船，或未搭乘業者安排的第一班替代船班等情況，保險公司將不負理賠責任。

產險公會提醒，由於此一附加條款將與旅行綜合保險或旅遊不便險採套裝方式銷售，民眾無論透過網路或業務員投保，應詳閱相關條款內容，確認保障範圍是否符合自身需求；若投保時認為既有方案不符需求，也可進一步洽詢保險公司。

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