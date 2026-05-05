油價飆升衝擊外食需求 美國餐飲業績承壓

因美國與以色列對伊朗的戰事推升汽油價格，美國消費者被迫縮減可自由支配支出，連帶影響外食意願，讓多家美國餐飲業者業績承壓。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，因美國與以色列對伊朗的戰事推升汽油價格，美國消費者被迫縮減可自由支配支出，連帶影響外食意願，讓包括Wingstop與達美樂（Domino's）等多家餐飲業者業績承壓。

今年2月美以對伊朗衝突爆發以來，全球石油供應嚴重受擾，美國平均油價攀升至每加侖4.43美元（約新台幣140元），年增幅接近4成；加州油價甚至突破6美元（約新台幣190元），而該州向來是餐飲業的重要市場。

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以平價著稱的Wingstop表示，高油價導致其同店銷售重挫8.7%。Wingstop執行長斯基普沃斯（Michael Skipworth）坦言，目前整體經濟環境難以預測，並預期在油價維持高檔的情況下，全年業績恐持續承壓。

即使表現相對穩健的企業也態度保守。美式墨西哥連鎖餐廳Chipotle雖交出優於預期的0.5%同店銷售成長，仍維持全年持平的展望。公司財務長賴默（Adam Rymer）指出，戰爭與油價帶來的不確定性仍是主要風險。

華爾街預測也反映出悲觀情緒。根據LSEG數據，4月下調下一季獲利預測的餐飲分析師人數幾乎是上調者的2倍。投資人信心疲弱也體現在LSEG美國餐飲指數，自戰爭爆發以來下跌5%，市值蒸發超過400億美元（約新台幣1.26兆元）。

美國餐飲顧問公司Revenue Management Solutions表示，油價達到每加侖4美元（約新台幣126元）是關鍵轉折點。該公司分析過去4年146億筆交易後發現，隨著油價上升，餐廳來客數會逐步下降，但當油價突破4美元後，影響會加倍。

Revenue Management Solutions估計，當平均油價達4.2美元（約新台幣133元）時，來客數約減少1.5%；若升至5.1美元（約新台幣161元）以上，速食店客流可能下降3%。以每日300筆交易的得來速餐廳為例，油價每上漲1美元（約新台幣32元），平均每天會流失約6名顧客，一年累計損失約2.2萬美元（約新台幣69.55萬元）營收。

報導指出，其實在最新油價飆升之前，消費者就已縮減外食支出，迫使餐飲業者推出高成本優惠以吸引顧客。像是美式墨西哥速食連鎖店Taco Bell今年1月就已推出3美元（約新台幣95元）起超值餐，在美國市場同店銷售成長8%。

對此，達美樂執行長維納（Russell Weiner）表示，競爭對手紛紛推出促銷活動，部分影響公司僅0.9%的美國同店銷售成長。但儘管他認為公司更有能力承受折扣壓力，仍下調全年銷售預測。

報導指出，下一個重要觀察指標將來自麥當勞（McDonald's），該公司將於5月7日公布財報，上一季在推動超值餐策略下，銷售表現優於預期。

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