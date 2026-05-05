焦點股》亞泰金屬：銅箔基板三雄狂追單！三年產能全被搶光

亞泰金屬總經理黃源財看好未來三年表現。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）三雄台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）為因應AI訂單積極擴產，設備商亞泰金屬（6727）獲得台光電、台燿與聯茂追加訂單，目前在手訂單已逾50億元，亞泰金屬總經理黃源財表示，由於CCL大廠陸續增加資本支出，進行擴廠，亞泰金屬高階機台供不應求，接單能見度已達2028年，看好未來三年營運表現。

今日亞泰金屬股價帶量轉強，重回5日線與10日線，買盤積極，截至10:07分左右，亞泰金屬股價漲停，漲停價407元，成交量逾2560張，較昨日全天成交量1328張大增。

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亞泰金屬專攻銅箔基板高階含浸與各式水平塗佈設備，為全球最大的高階CCL精密塗佈及含浸設備製造商，亞泰金屬近年強化產品自製率，積極調配生產配置，提高產線調度靈活性、組裝自製率和生產製程效率，據了解，亞泰金屬直到2028年的產能已被台灣銅箔基板三雄包下，並以高階機台為主，產品平均單價大增，今年獲利有望輕鬆倍增。

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