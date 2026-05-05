焦點股》群電：AI專案吸睛 法說會前強勢表態

群電針對模組化AI算力中心需求，打造以數位雙生為基礎的 「模組化超級算力櫃整合監控系統」。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠群電（6412）今日盤後將受邀出席法說會，受惠於旗下模組化AI貨櫃型算力中心專案排定本季開始出貨，在市場期待之下股價率先表態，盤中一度觸及95.3元，創3月6日以來波段新高，截至上午10時5分暫報94.6元，漲幅6.17%，成交量5762張。

群電指出，集團深耕多年的智慧低碳業務，核心在於其高功能、高整合性的智慧無線接取（IWA ，Intelligent Wireless Access）平台，旗下AI貨櫃型算力中心管理平台是由IWA技術延伸而來，針對模組化AI算力中心需求，打造以數位雙生為基礎的 「模組化超級算力櫃整合監控系統」，目的在於為高密度AI運算環境提供高效、節能且高度直觀的解決方案，以符合客戶期待。

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群電提到，公司已完成與資策會等合作夥伴打造20、40呎模組化算力櫃的場域驗證（POC）計畫。為滿足高強度運算環境的需求，在各個模組化貨櫃陣列通訊連接方面，特別採用多面向佈建通訊架構，確保訊號極度穩定、即時，實現高精準度的持續監測，目標進一步提供市場具備快速部署與高度彈性擴展能力的高效運算解決方案，以強化未來營運成長動能。

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