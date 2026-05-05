台灣最新排名！全球最強、最弱護照名次一次看

台灣護照名列全球第31名。（資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，護照排名不僅反映了旅行的便利性，更揭示了全球不平等現象，在當今世界中，護照效力是衡量機會的最清晰指標之一。根據排名，新加坡為全球最強護照，免簽國家達到192個；而阿富汗則全球倒數第一，以僅23國免簽成為世界上最弱的護照；台灣在全球最強護照中則排名第31名。

《視覺資本》根據亨利護照數據排名，指出新加坡護照的通行目的地數量最多，其護照可前往的免簽或落地簽目的地高達192個，幾乎是排名墊底的阿富汗的近5倍。

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相較之下，全球最弱勢的護照，包括阿富汗在內的22個國家，其公民可前往的目的地皆不到50個。報導指出，這樣巨大的差距凸顯出，地理位置、外交關係與國家穩定性，正深刻影響全球人口的跨境流動能力。

在新加坡之後，日本、南韓和阿拉伯聯合大公國並列成為第2強護照，這3個國家的護照都可免簽證前往187個目的地。

阿拉伯聯合大公國擁有東亞和東南亞以外最強大的護照，但有1個明顯的例外：與新加坡、日本或韓國的公民不同，阿聯公民無法免簽進入美國。

台灣部分，根據亨利護照官網，台灣在全球最強護照排名中，排名第31名，免簽國家達134個，在塞爾維亞之後、瓜地馬拉之前。

《視覺資本》還列出世界上最弱護照，分別為阿富汗（免簽國家23個）、敘利亞（免簽國家26個）、伊拉克（免簽國家29個），巴基斯坦（免簽國家31個）、葉門（免簽國家31個）、索馬利亞（免簽國家32個）、北韓（免簽國家35個）。

《視覺資本》表示，排名墊底的國家，其公民流動性急遽下降，最弱的護照只能前往不到50個目的地，不到排名前國家的4分之1。而這些國家往往面臨政治不穩定、移民率高或近期發生衝突等問題，可能會限制其進入許多已開發地區。

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