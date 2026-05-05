黃仁勳：AI晶片出口應該更自由 不能讓中國領先

輝達執行長黃仁勳。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳週一（4日）在米爾肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference）上表示，AI晶片出口應該比現在更自由，讓美國在國際競爭中取得先機。

《彭博》報導，被問到是否應該比現在更自由地出口AI晶片時，黃仁勳表示認同，但也補充，應該優先考慮美國需求，強調美國應該在國際競爭中取得先機。黃仁勳指出，中國不應該擁有最新型、最先進的技術。增加稅收將有助於提升國家安全，黃仁勳也提到，美國的技術必須在世界各地的各個領域都取得勝利。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳重複了他的觀點，各國之間應該建立合作關係，如此才能針對如何安全地使用AI達成共識。黃仁勳認為，讓AI使用變得安全是科技產業應該負的責任，原因是「只有我們知道該如何做」，並稱自己最擔心的是美國人會被嚇得不敢再接觸這件事。

被問到AI教父辛頓（Geoffrey Hinton）先前警告，AI可能會導致人類滅絕的這一觀點時，黃仁勳認為「他完全錯了」，直言有許多聰明人在努力防止這種糟糕的結果發生。黃仁勳強調，AI沒有生命、沒有意識，那不過是電腦和軟體而已。

黃仁勳表示，輝達願意出資支持資料中心的建設，並確保這些中心能夠獲得充足的電力供應。他認為，美國的電力網路已經「過時」，應該利用市場力量來讓其變得更加現代化。黃仁勳強調，資料中心產業和AI將創造數十萬個就業機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法