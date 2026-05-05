自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》中美晶：母憑子貴 股價大漲

2026/05/05 10:15

子公司茂矽、環球晶帶頭衝，中美晶股價大漲。（資料照）子公司茂矽、環球晶帶頭衝，中美晶股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受集團旗下茂矽（2342）漲停、環球晶（6488）股價大漲逾8%之故，中美晶（5483）今日股價放量上衝，早盤一度來到147元，截至9:46分為止，上漲7.5元、暫報144元，成交量超過1.6萬張。

中美晶集團旗下晶圓代工廠茂矽連兩日亮燈，再加上環球晶開盤股價也衝上至663元，直逼漲停666元，中美晶集團氣勢大振，包括旗下宏捷科（8086）、朋程（8255）都大漲逾5%，散戶大喊「漂亮、全面起飛」，「加油、邁向200元」。觀察基本面，中美晶3月營收達73.7億元、月增率20.6%、年增率9.19%，創歷年同期次高，今年首季營收193.8億元、季減率0.52%、年增率0.04%，為歷年同期第三高，法人預估今年也將繳出亮麗成績單。

觀察三大法人動態，昨日外資賣超中美晶3075張、投信買超2421張、自營商買超51張，主力賣超346張；法人認為，中美晶集團在半導體產業布局完整，從最上游材料台特化（4772）到環球晶，以及宏捷科布局低軌衛星、無人機，再加上朋程（8255）布局車用、AI伺服器電源等，集團以再生能源、汽車元件與半導體為三大成長引擎，呈現穩健成長。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財