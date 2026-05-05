焦點股》中美晶：母憑子貴 股價大漲

子公司茂矽、環球晶帶頭衝，中美晶股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受集團旗下茂矽（2342）漲停、環球晶（6488）股價大漲逾8%之故，中美晶（5483）今日股價放量上衝，早盤一度來到147元，截至9:46分為止，上漲7.5元、暫報144元，成交量超過1.6萬張。

中美晶集團旗下晶圓代工廠茂矽連兩日亮燈，再加上環球晶開盤股價也衝上至663元，直逼漲停666元，中美晶集團氣勢大振，包括旗下宏捷科（8086）、朋程（8255）都大漲逾5%，散戶大喊「漂亮、全面起飛」，「加油、邁向200元」。觀察基本面，中美晶3月營收達73.7億元、月增率20.6%、年增率9.19%，創歷年同期次高，今年首季營收193.8億元、季減率0.52%、年增率0.04%，為歷年同期第三高，法人預估今年也將繳出亮麗成績單。

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觀察三大法人動態，昨日外資賣超中美晶3075張、投信買超2421張、自營商買超51張，主力賣超346張；法人認為，中美晶集團在半導體產業布局完整，從最上游材料台特化（4772）到環球晶，以及宏捷科布局低軌衛星、無人機，再加上朋程（8255）布局車用、AI伺服器電源等，集團以再生能源、汽車元件與半導體為三大成長引擎，呈現穩健成長。

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