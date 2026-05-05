退休住養老院真的安心？73歲阿嬤砸身家入住後才發現「不一樣」

許多人在年老後會考慮入住養老院，然而卻可能面臨意想不到的麻煩。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人在年老後會考慮入住養老院，然而卻可能面臨意想不到的麻煩。日本一名經濟條件優渥的退休婦人，不想留遺產給子女，打算入住高級養老院並花光名下3000萬日圓（約612萬元新台幣）的資產，豈料入住後出現了超出預期的負擔，令她被迫重新檢視支出與生活方式。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，73歲的井上女士（化名）在丈夫過世後，一直維持獨居生活。她每個月年金約14萬日圓（約2.86萬元新台幣），加上丈夫的退休金與過去的存款，合計約有3000萬日圓的資產。但比起把財產留給孩子，她反而想要自己把錢花完。

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基於這樣的想法，井上女士有次在家裡跌倒後，覺得「如果繼續一個人生活會有些不安」，於是在參觀多間設施後，她選擇了一家高級收費型養老院入住，入住的一次性費用就要約2000萬日圓（約204萬元新台幣），包含餐費與管理費在內的月費還要20多萬日圓（約4.08萬元新台幣）。

該設施提供24小時看護體制，並包含餐飲與清潔服務，同時也設有活動與交流機會，井上女士入住初期的生活可說相當理想。每天都有溫熱餐點，無需自行打掃，也能在公共空間與其他住戶交流，「和一個人生活時完全不同，讓人很有安心感。」

但半年後井上女士開始對費用明細產生疑問。除了基本費用之外，還出現醫療對應費、照護費、特殊餐食等追加費用。她表示，這些內容在簽約時確實有說明，但當時並未深入理解，「我以為全部都已經包含在內。」

其中影響最大的，是因健康狀況變化而產生的照護費。若僅是輕度支援，那會包含在基本費內，但一旦出現需要一定程度以上的照護服務，就會產生額外費用，「只是稍微請人幫忙，一旦累積起來就變成不小的金額。」此外，井上女士也逐漸對人際關係產生不適感，設施內的交流雖然自由，但人際距離的拿捏並不容易。每天都會見面的環境，也未必總是令人感到舒適。

入住約一年後，井上女士的不安逐漸加劇，她開始思考，以這樣的速度持續花錢真的沒問題嗎？原本單純計算來看應該沒有問題，但在追加費用與不可預測支出出現後，原本的預估開始動搖。

井上女士坦言，她原本打算把錢用完，但感覺錢比想像中減少得更快。雖然也曾閃過搬離設施的念頭，但考量到重新尋找住處與重建生活的負擔，難以輕易下定決心。最終，井上女士選擇重新調整生活方式。減少額外服務的使用，同時重新檢討外部醫療機構的利用方式。

報導提到，高齡期的生活，未必會如入住時所描繪的那樣發展。隨著健康狀況的變化與服務使用的增減，支出的型態也會逐漸改變，得根據條件與變化持續調整生活方式。

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