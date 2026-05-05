焦點股》攸泰：進駐沙崙鎖定無人機 衝上漲停

攸泰深化南台灣AI產業聚落與關鍵技術能量，昨日宣布進駐沙崙人工智慧產業專區。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰（6928）深化南台灣AI產業聚落與關鍵技術能量，昨日宣布進駐沙崙人工智慧產業專區，並於當地設立研發基地，推動建構全台首創的無人載具協同控制平台應用生態圈。在市場資金青睞之下，攸泰今日股價早盤亮起紅燈，截至上午9時48分暫報漲停價52.3元，成交量442張，尚有815張漲停價委買單尚未成交。

根據攸泰產業鏈布局規劃，旗下無人載具控制系統將串聯南部「半導體S廊帶」相關資源，整合晶片設計、通訊模組與製造服務，強化上下游協作與技術整合能力。同時透過既有無人載具測試與驗證場域，進行無人載具穩定性與通訊可靠度實測，提升整體系統成熟度與應用可靠性。

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攸泰後續將以強固型地面控制系統（GCS）與人工智慧邊緣運算為核心，結合工業電腦、衛星通訊與資安防護等既有技術基礎，發展高安全性、高韌性、高智慧化的無人系統能力。研發則將聚焦「強固型AI邊緣控制系統」與「AI多載具協同控制」，以提升無人機器於複雜環境下的即時運算能力與協同作業效率。

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