宏達電HTC VIVE Arts《與火共舞》入選坎城影展競賽單元。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者紅達電 HTC（2498）今（5）日宣布，旗下致力推動科技與藝術融合的 VIVE Arts，與國際沉浸式敘事製作公司 Atlas V 共同製作之沉浸式 XR 體驗作品《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展（Playing with Fire: An Immersive Odyssey with Yuja Wang）》，正式入選 2026 年坎城影展沉浸式競賽單元（Festival de Cannes Immersive Competition），並將於 2026 年 5 月 12 日至 22 日於坎城展出。

宏達電指出，此次入選坎城影展沉浸式競賽單元，進一步展現 VIVE Arts 在國際沉浸式內容領域的創作能量與影響力。HTC 將持續透過 XR、VR、MR 與 LBE 技術，深化與全球文化機構及內容創作者的合作，推動沉浸式內容於藝術、娛樂與文化產業的多元應用，並加速相關產業生態的發展。

請繼續往下閱讀...

宏達電指出，此作品融合現場鋼琴演奏、視覺藝術、混合實境（MR）、虛擬實境（VR）、空間音效與敘事內容，讓觀眾以前所未有的方式近距離感受世界頂級鋼琴家王羽佳（Yuja Wang）的音樂魅力與創作能量。作品此前已於巴黎愛樂廳附設音樂博物館（Musée de la musique – Philharmonie de Paris）展出，並將於 2026 年展開國際巡展，陸續前往上海交響樂團及倫敦南岸藝術中心（Southbank Centre），持續拓展沉浸式藝術於全球文化場域的影響力。

宏達電表示，《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》由榮獲 2024 年坎城影展「最佳沉浸作品獎」的導演皮耶-阿蘭．傑羅（Pierre-Alain Giraud）編導，作品運用 360 度體積影像拍攝、空間音效、超現實動畫視覺設計，透過VIVE Focus Vision 頭戴裝置，打造真實與虛擬交錯的多人沉浸式體驗。作品以「火」為核心意象，選曲橫跨巴哈、蕭邦、德布西、普羅高菲夫與史特拉汶斯基等經典曲目，透過音樂、影像與空間敘事交織，呈現人類創造力與情感表達的多重面向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法