烏克蘭重建訪台團昨拜會工程會 針對無人載具合作交換意見

烏克蘭利沃夫市政府投資專案處處長Andrii Pavtiv（右）昨率隊拜訪工程會主委陳金德。（工程會提供）

〔記者徐義平／台北報導〕烏克蘭重建合作訪台團昨拜訪行政院公共工程委員會，並與主委陳金德針對無人機、無人艇等無人載具未來發展以及合作項目交換意見。

工程會表示，其實2025年烏克蘭代表團就曾拜訪過工程會，今年重建合作訪台團又再度拜訪，而此次訪台團由烏克蘭利沃夫市政府投資專案處處長Andrii Pavtiv率隊，成員則包括烏克蘭歐洲商會、物流、醫療、能源等產業一行共40餘人。

請繼續往下閱讀...

交流過程中，陳金德指出，台灣與烏克蘭地緣政治極為類似，必須發展國防自主及提升自我防衛，尤其在不對稱作戰的國際趨勢下，發展無人載具產業是臺灣極為重要的發展目標。

陳金德認為，在烏俄戰爭中，烏克蘭展現強大國家韌性，尤其在無人機實戰經驗反饋及創新的豐碩成果，值得臺灣學習，目前經濟部已編列442億元的統籌型計畫準備投入無人載具相關產業，而烏克蘭在無人機領域的新創及供應鏈已發展成熟，希望台烏未來可以深化合作。

陳金德最後強調，民主供應鏈得來不易，希望台烏兩國可以深入交流，在非紅供應鏈中的各項零組件技術領域共同合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法