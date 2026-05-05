我代表團連3年稱霸SelectUSA 龔明鑫拜會美方籲加速完成ADTA

經濟部長龔明鑫及國家發展委員會主委葉俊顯於美東時間5月4日，率企業領袖代表團出席「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」大會。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫及國家發展委員會主委葉俊顯於美東時間今（4）日，率企業領袖代表團出席「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」大會，台灣代表團連續三年蟬聯全球最大團；此行龔明鑫同步拜會美方，盼支持完成台美「避免雙重課稅協定」（ADTA）國會立法程序，以消除台灣企業赴美投資之稅務障礙，也訪美期間亦將與美台商業協會（USTBC），以及多家華府智庫包括戰略暨國際研究中心（CSIS）、全球台灣研究中心（GTI）等舉行座談，就深化台美經貿關係議題進行深入討論。

美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）於SelectUSA高峰會開幕致詞時表示，「美國優先」不是只有美國而已，將與包括台灣、日本、韓國、歐盟等盟友攜手合作，共同布建更具韌性的供應鏈。

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經濟部指出，台灣今年的SelectUSA代表團計有113家企業、法人/公協會及研究機構等共207位代表參團，涵蓋通訊、醫藥生技、機械設備、航太/海事、工業原料、能源、資安、汽車等領域，再度蟬聯全球最大代表團之一，展現台灣企業對強化美國投資及深化台美供應鏈合作的意向及實力。

龔明鑫也透露，自己已經是第四次代表參加SelectUSA，其中三次都是全球最大團，代表台灣公司對於投資美國的積極意願。台灣去年的經濟成長率高達8.68%，今年預估也會突破7%」。台美雙邊貿易額去年已高達2560億美元；美國不僅是台灣第一大貿易夥伴，台灣更躍升為美國第四大貿易夥伴。

龔明鑫也強調，未來台灣將持續在台美投資合作備忘錄、台美對等貿易協定（ART）及台美經濟繁榮對話（EPPD）等三大支柱的良好合作基礎上，與美國合作持續推動雙邊企業貿易暨投資合作。

美國商務部次長William Kimmit與AIT谷立言處長共同出席歡迎酒會，Kimmit次長於會中強調台美雙方年初在貿易及投資方面簽署的協定並不是一般性貿易安排，而是象徵雙方正式開啟新階段的戰略經濟夥伴關係，並對美國的經濟安全及引領未來科技發展具有重要意義。他強調，台灣企業在供應鏈的專業及高效率，結合美國廣大市場、充足能源及優秀人才，將有助雙方共同打造下世代半導體及先進科技供應鏈，使其更加安全、韌性、可信賴，並為未來發展奠定堅實基礎。

SelectUSA開幕式後，經濟部與國發會、數位發展部等持續與美國總商會（USCC）及美國資訊科技產業協會（ITIC）舉行座談，與會美商咸肯定台美ART及台美投資MOU之簽署，將為深化台美供應鏈合作創造良好條件。

龔明鑫更向美商介紹投資台灣三大方案及A+研發合作計畫，並說明我政府致力提升科技發展及能源韌性，鼓勵美商擴大投資，並促請相關公協會及商界代表支持台美「避免雙重課稅協定」（ADTA），創造雙方更優良投資環境。

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