川普又點名台灣晶片！自稱靠1招產業回流美國

美國總統川普。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一（4日）再度宣傳其「投資美國」政績，聲稱過去11個月美國吸引投資已達18兆美元。會中他除了談到自己即將前往中國訪問外，還抱怨台灣從美國手上奪走晶片製造業，多虧他的關稅措施才讓這項工業重新返回美國。

週一川普在白宮出席小型企業峰會，宣傳他所達成的投資美國政績。這場談話中，川普多次吹捧自己的關稅措施，讓美國重回製造業中心。他說：「我們過去曾是製造業之都，我們曾經是全世界的製造業中心，但後來這一切被奪走了，晶片製造轉移去了台灣。」

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他說：「其實他們當時只要說一句：如果你把產品賣回美國，就要課徵100%的關稅，那麼就沒有人會離開。」

他接著說，英特爾曾經是全球最大晶片製造商，但因為執政者的錯誤政策，而讓英特爾的業務被奪走，「突然間，就出現了台灣的企業霸主，但他們回來了，最大的公司都回來我們國家了。因為他們知道關稅會一直往上漲」。

川普說：「過去11個月來，投資金額達到18兆美元。我們有汽車廠正在全美興建，還有AI廠。而且我們在AI上領先中國。」

他接著說自己即將訪中的行程。「我會在兩週後見到習近平主席，我很期待，我會跟他說，我們領先歐。」現場爆出笑聲後，川普說：「我們有著很友善的競爭關係。這會是一場很重要的行程。」

川普強調，美國必須在AI競賽中領先：「在AI領域領先非常重要，因為這是一個非常巨大的工業，而我們尤其希望能夠領先中國，但其他國家也非常積極發展。」

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