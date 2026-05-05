黃金又大跌了 專家這樣看...

週二（4日）黃金價格下跌2%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊緊張局勢推升美元並刺激油價大漲，加劇了通膨疑慮進而支撐升息預期，週二（4日）黃金價格下跌2%。

黃金現貨下跌2%，報每盎司4523.23美元。

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黃金6月期貨下跌2.4%，報每盎司4533.30美元。

《路透》報導，道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「最新消息顯然無法讓市場確信一切都會好轉，反而再次引發通膨隱憂，同時向市場發出相當鷹派的利率訊號。」

美國總統川普宣布中東時間週一啟動「自由計畫」，試圖動用美國海軍疏通荷姆茲海峽，引發停火四週以來最嚴重的衝突升級，伊朗在荷姆茲海峽襲擊多艘船隻，以及阿聯一處石油港口。

中東對峙升高帶動美元走強，布蘭特原油價格飆升逾5%。美元走強代表以美元計價的金屬對持有其他貨幣的投資人而言更加昂貴。與此同時，能源價格的飆升刺激通膨升溫的疑慮，進而強化市場對央行將維持高利率更長一段時間的預期。

美國本周將公布的關鍵數據包括職位空缺（JOLTs）、ADP就業報告以及4月非農就業報告。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌3.2%，報每盎司72.95美元。

現貨鉑金下跌1.7%，報每盎司1955.95美元。

現貨鈀金下跌2.9%，報每盎司1481.00美元。

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