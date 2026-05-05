台股收盤》聯發科、力旺、創意挑大梁 指數收40769點新高

聯發科、力旺、創意挑大梁，指數收40769點新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕波灣再傳開火，美股4大指數週一全面收黑，而台股在週一在指數暴漲1778點，收40705點新高後，週二在聯發科再亮燈漲停，來到3155元，指數開盤漲3.26點，以40708.4點開出，受到台積電、台達電、緯穎等電子股拉回，指數一度翻黑回測40522點，然在、創意、力旺等千金股持續飆漲，加上記憶體、低軌衛星等電子股大漲，指數急拉，漲180點，來到40885點，再創新猷，不過，在台積電、緯穎、台達電等高價股，及電子零組件、電腦週邊等類股熄火，指數漲勢收斂，終場漲64.15點，收40769.29點，創收盤新高，成交量為9976億元。

前10大成交額漲多跌少，南亞科漲19.5元，收256.5元，成交額為514.01億元，排名第1；台積電跌25元，收2250元，成交額為485.2億元，排名第2；鴻海漲12元，收239.5元，成交額為364.53億元，排名第3；華通漲6元，收274.5元，成交額為343.08億元，排名第4；旺宏漲6元，收160.5元，成交額為270.82億元，排名第5。

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聯發科以漲停3155元作收，成交額為268.42億元，排名第6；欣興跌8元，收903元，成交額為228.95億元，排名第7；京元電子漲21.5元，收354元，成交額209.31億元，排名第8；台達電跌55元，收2165元，成交額為204億元，排名第9；奇鋐跌180元，收2705元，成交額200.08億元，排名第10。

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