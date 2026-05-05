川普再嗆鮑爾是「美國的災難」 怒批利率太高

美國總統川普。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一（4日）再次向即將卸任的聯準會主席鮑爾開炮，怒批他是美國的災難，並認為利率太高了。

綜合外媒報導，川普在自家平台真實社群發文表示，「慢郎中」鮑爾對美國來說簡直是一場災難，利率太高了。並配上一張鮑爾掉進垃圾桶的照片。這是川普在過去一年中不斷針對鮑爾的最新行動，川普威脅要解僱鮑爾，並多次嘲笑和挑釁鮑爾，因為這名主席拒絕依照總統的要求來設定利率。Fed設定的目標利率區間為3.5至3.75％，遠高於川普所期望的1％。

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川普經常要求降低利率，卻不給出任何解釋。不過，他在12月對《華爾街日報》表示，降低利率有助於減少國家債務的成本，目前美國的債務規模已達到38兆美元。川普直言，美國的利率應該要是全球最低。

過去1年裡，川普那些未得到回應的要求，已經轉變為對鮑爾提起的法律訴訟威脅，美國司法部數個月前開始對鮑爾在國會中就Fed總部翻修案超支問題的證詞進行刑事調查。外界普遍認為這是試圖威脅鮑爾，迫使其接受川普在利率問題上要求所採取的行動。

川普在2017年任命鮑爾擔任Fed主席，如今對他公開表達不滿，指責Fed正在破壞政府的經濟政策。另一方面，鮑爾一直堅定維護Fed體系的獨立性，強調相關決策是根據經濟數據而非政治考量。在他的領導下，Fed體系努力在控制通膨和促進就業成長之間取得平衡。

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