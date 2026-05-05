荷姆茲戰火再起！伊朗外長嗆川普的「自由計畫」

市場最怕的事發生了，荷姆茲再現戰火，全球風險全面引爆。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火再度升溫，美國與伊朗在波斯灣直接交火，荷姆茲海峽危機死灰復燃，油價應聲暴衝至近每桶114美元，美債同步遭到拋售，市場避險情緒急速升高。伊朗不僅鎖定阿聯酋，更對美國海軍採取攻擊行動，局勢快速升級。

《金融時報》報導這波暴力升級發生在川普宣布「Project Freedom（自由計畫）」不到24小時之後，該計畫目的在由美方護航船隻通過海峽，確保航運安全，但立即引發伊朗強烈反應。伊朗外長直言，軍事行動無法解決戰爭，荷姆茲海峽「自由計畫」是「僵局計畫」

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據報導，美國宣布引導船隻經荷姆茲海峽駛出波斯灣之際，伊朗周一 （4 日） 襲擊阿拉伯聯合大公國石油出口港和船隻，國際油價應聲大漲，布蘭特原油期貨勁揚逾5%。

原本脆弱維持的美伊停火協議，在週一幾乎全面瓦解。雙方在波斯灣爆發衝突後，德黑蘭警告將攻擊任何試圖通過荷姆茲海峽的船隻，使這條全球能源命脈再度陷入高度風險。

《金融時報》指出，跡象顯示停火已瀕臨崩潰，美方表示伊朗向美國軍艦與商船發射巡弋飛彈。川普聲稱，美軍已擊落伊朗小型快艇。而阿拉伯聯合大公國也證實成功攔截伊朗飛彈，但局勢仍快速惡化，富查伊拉一處石化設施遭無人機攻擊，外海一艘船隻起火燃燒，顯示衝突已擴散至實體能源基礎設施。

德黑蘭明確警告，任何接近這條關鍵水道的船隻都將成為攻擊目標。伊朗中央軍事指揮部將軍阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）指出：「我們警告外國武裝力量，特別是美國侵略軍，一旦試圖接近或進入荷姆茲海峽，將遭到攻擊」。

在中東歷經數週脆弱平靜後，這次升級迅速反映在金融市場。布蘭特原油大漲近6%，收於每桶114.44美元；美股同步承壓，標普500指數下跌0.4%；美國公債也遭拋售，30年期殖利率重新站上5%，顯示市場對長期風險的重新定價。

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