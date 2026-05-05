市場最怕的來了！伊朗轟炸港口打油輪連環攻擊 引爆國際油價急漲

伊朗在過去24小時內加大對阿拉伯聯合大公國及中東波斯灣船隻的攻擊，導致國際油價週一（4日）大漲約6%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（4日）大漲約6%，原因是伊朗在過去24小時內加大對阿拉伯聯合大公國及中東波斯灣船隻的攻擊，這是自4月初美伊停火生效以來最嚴重的一次升級。

布蘭特原油期貨上漲6.27美元，漲幅5.8%，收每桶114.44美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲4.48美元，漲幅4.4%，收每桶106.42美元。

伊朗週一在荷姆茲海峽襲擊多艘船隻，並引燃阿聯一座石油港口起火。在此之'前，美國總統川普試圖動用美國海軍恢復航運，結果此舉反而引發自4週前宣布停火以來最大規模的戰事升級。

阿聯表示，週一晚間其防空系統正攔截飛彈與無人機威脅；此前，一處主要石油工業區在遭無人機攻擊後起火，消防人員正全力撲滅火勢，當局稱該攻擊來自伊朗。

美軍表示，已摧毀6艘伊朗小型船隻，並攔截伊朗發射的巡弋飛彈與無人機，試圖挫敗伊朗阻撓美國海軍新一輪開放荷姆茲海峽航運的行動。

另一方面，根據伊朗通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍發布一張地圖，聲稱已擴大其在荷莫茲海峽附近的控制範圍，涵蓋阿聯的富查伊哈港（Fujairah）、豪爾費坎港（Khorfakkan），以及阿聯歐姆古溫酋長國（Umm Al Quwain、烏姆蓋萬）沿岸地區。

在美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊之前，全球約20%的石油與液化天然氣供應需經由該海峽運輸。

顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師在報告中指出：「若未達成重新開放荷姆茲海峽的協議，油價將維持在每桶100美元以上，而美國汽油價格到6月將升至每加侖5美元。」目前，美國加州的汽油價格已來到每加侖6美元。

稍早，美軍表示已有2艘美國商船成功通過荷姆茲海峽，但未說明時間；伊朗則否認有任何船隻通行。

伊朗可能在過去24小時內於波斯灣地區攻擊4艘船隻，包括南韓與阿聯的船隻。

南韓外交部表示，一艘由南韓航運公司營運的船隻週一發生火災與爆炸事故。

阿聯並指控伊朗以無人機攻擊一艘隸屬阿布達比國家石油公司（ADNOC）的空載原油油輪，該船當時正試圖通過海峽。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，已接獲一宗涉及貨船的事件通報，地點位於杜拜以北約36海里（約66.672公里）；此外，當天稍早在阿聯附近也發生另一宗事件。

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