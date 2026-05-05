年薪140萬全上繳！阿北退休爽領300萬 一聽存款直接傻了

年薪140萬全上繳！阿北退休爽領300萬，竟被零存款震驚說不出話。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕年收700萬日圓（約新台幣140萬）的65歲阿北勝美（化名），平時薪水全交由妻子秋奈（化名）管，當領到1500萬日圓（約新台幣300萬）退休金時，心想終於可以過體面退休生活，沒想到妻子39年的理財，竟然全花在家用，完全沒有存款，讓勝美震驚到說不出話來。

日媒報導，勝美在事業巔峰時期，年收約700萬日圓，雖然不算高，但他足以供養獨生女上大學，每年都會帶全家出遊１次，由於平時自己全心投入工作，於是將收入全交由妻子管理，因此，在領了1500萬日圓的退休金，心想將退休金加上平時的積蓄，應該能過上體面的退休生活。

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然而，當勝美提出要和妻子討論未來的退休計畫時，秋奈的反應卻與他預想的截然不同。

當勝美計算著退休金與積蓄加起來後，扣除生活開支，每月還能剩多少錢時，秋奈卻疑惑說，存摺一分錢都沒有，就只有你的1500萬日圓退休金，那應該足夠了。

秋奈進一步指出，平時的薪水，除了用在教育費上，其餘皆用來支付日常開銷了，因為，我知道你會拿到退休金，因此，平時我都一直按照你每月的工資標準生活，用你的獎金來彌補任何不足。

在談完妻子一番話後，勝美震驚得說不出話來，他沒有任何債務，然而，當他達到退休年齡時，剩下的卻只有退休金，這完全出乎他的意料。

勝美進一步問：“秋奈我們真的浪費了那麼多錢嗎？”妻子卻回：「我從不浪費錢。即使是做飯，也必須選用優質食材才能做出美味佳餚。蔬菜要產地明確，調味料不含化學添加劑，肉類也要品質上乘。選擇這些食材，保護家人的健康，是我的責任」。

秋奈的細緻程度不僅限於伙食費，她使用專業級廚具、環保親膚的洗滌劑和高品質的床上用品來改善睡眠品質。她認為這些並非奢侈品，而是維持家人生活品質的「必要投資」。

「因為你工作這麼努力，我才盡力把我們的家保持得這麼好。所以，與其強迫自己把每月工資和獎金存起來，忍受眼前的辛苦，我不如用它們來改善我們家的生活」。畢竟，你最終還能拿到退休金，所以一切都是值得的，對吧？”

結婚 39 年後，勝美終於意識到，她之前享受的豐盛飲食和舒適生活方式，都是靠動用她為未來準備的積蓄才實現的。

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