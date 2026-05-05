不是賺太少 ! 90％存不了錢的人 都會做這4個「讓自己變窮」的決定

日媒指出，不善存錢的人常見的4種思考模式。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕你是否也曾經覺得「怎麼就是存不了錢」？其實問題不一定出在收入，而很可能出在思考方式。日媒報導，長期觀察發現，那些總是存不到錢的人，往往會陷入這4種固定的思維模式。

第一種常見的錯誤想法是，把一切歸咎於物價上漲。近年來物價節節攀升，日常採買很容易感受到壓力，但同樣的環境下，仍然有人能穩定存錢。差別在於，他們會主動檢視支出，果斷刪減不必要的花費，而不是直接放棄。像是長期訂閱卻幾乎沒在使用的影音或電子書服務，或是未曾重新檢視的電費方案與保險內容，甚至是因為沒有規劃而造成的食物浪費，這些都可能是被忽略的「隱性漏財點」。

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專家表示，物價高不是不能存錢的理由，而是提醒你該重新盤點支出的訊號。

第二種思維是用「個性」當藉口，認定自己天生不擅長存錢。有些人會說自己從小就不會記帳、拿到錢就花掉，因此長大後也理所當然存不了錢。但事實上，成年之後有更多工具可以幫助你克服這個問題，例如設定銀行的自動轉存機制，每月固定把一筆錢轉入定存或儲蓄帳戶。當存錢變成自動化流程，就不再需要靠意志力，時間一久，自然會累積出讓人意外的成果。

第三種則是把「活在當下」當成放棄儲蓄的理由。確實，過度壓抑自己、為了存錢而讓生活失去品質並不健康，但如果完全忽略未來，最終承受壓力的還是未來的自己。更好的方式是調整思維，讓「現在的享受」與「未來的安心」同時存在。

專家認為，即使每月只存下幾千元，也是在為未來累積選擇權，重點不在金額大小，而在於建立持續的習慣。

最後一種常見陷阱，是不自覺地與他人比較。看到別人高消費或高收入，容易產生羨慕甚至模仿的衝動，進而增加不必要的支出。但實際上，你看到的往往只是對方生活的一部分，未必包含其壓力或負債。真正能存到錢的人，反而更專注於自己的狀況，持續檢視哪些支出對自己有價值，哪些可以刪減，並穩定地累積儲蓄。

日媒指出，其關鍵在於，一旦你能察覺自己正落入這些思維，就已經踏出改變的第一步。當下一次類似念頭出現時，你有機會停下來重新思考，做出不同的選擇。即使一開始改變很小，只要持續下去，儲蓄就會慢慢累積，而這樣的正向循環，也會讓你對自己的財務狀況建立信心。

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