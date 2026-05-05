存錢、炒短是財富自由大忌！專家曝有錢人資產激增的3大投資習慣

存錢、炒短是大忌！專家曝有錢人財富激增的3大投資習慣。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多美國人來說，中產階級與真正累積財富之間的界線不在於收入多少，而在於如何使用賺來的錢，房地產投資者兼私募股權基金經理人卡多內（Grant Cardone）認為，優先投資、長期持有和集中投資3大投資習慣，始終是區分那些財務停滯不前的人，和能夠累積持久財富的人的關鍵因素。

《 GOBankingRates》報導，卡多內表示，以下是富人養成而中產階級往往不具備的關鍵投資習慣。

請繼續往下閱讀...

優先考慮投資而非儲蓄

卡多內認為，雖然擁有應急基金很重要，但持有過多現金會限制長期成長。富人深諳此道，因此他們不會把大筆資金存放在銀行帳戶裡，而是專注於投資。

卡多內表示，「別把錢存起來」，你必須投資一些東西。

堅持長期策略 忽略短期干擾

在市場波動中保持投資可能會帶來情緒上的挑戰，但富有的投資者無論新聞標題或短期波動如何，都會保持長期的投資眼光。

卡多內說，你需要經歷週期性波動，無論是伊朗戰爭、黃金熱潮還是其他任何情況。富人不會每週都改變他們的投資理念。他們會避開趨勢，進行長期投資。一旦投資，他們往往會放手不管，克制住不斷關注價格的衝動。

集中投資而非廣泛分散投資

儘管財務顧問經常強調分散投資以管理風險，但卡多內認為，集中資本才是累積巨額財富的真正方式。

他說，超級富豪們不會分散投資，他們把資金集中在兩三項投資上，靠這兩三項業務賺錢。他們不會投資三四十項業務。

雖然卡多內的方法可能不適合每位投資者，但他認為財富是透過行動、耐心和有意識的專注而累積起來的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法