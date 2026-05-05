紐時：白宮考慮對AI模型進行審查

知情人士透露，川普正考慮對新的AI模型實施政府監管。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國官員和知情人士透露，美國總統川普原本主張對AI採取不干預的態度，讓矽谷能自由發展這項技術，但現在川普正考慮對新的AI模型實施政府監管。

《紐約時報》報導，根據美官員透露，政府正在討論頒布一項行政命令，成立一個AI工作小組，該小組將由科技業高層和政府人員共同組成，負責研究各種監管措施，其中一項計劃，就是為新的AI模型建立正式的政府審查流程。

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知情人士透露，上週的會議中，白宮官員向Anthropic、Google和OpenAI的高層們介紹了其中的一些計劃。

官員們表示，工作小組可能會考慮多種監管方式，不過，審查流程可能會類似於英國的作法，英國已指派多個政府部門來確保AI模型符合特定的安全標準，科技業界和政府相關人員也提到了這一點。

這些討論表明，川普政府在AI領域的態度發生了徹底轉變，自去年重返白宮以來，川普一直大力支持這項技術。川普認為，AI對於在地緣政治上打敗中國相當重要。此外，川普還迅速廢除了拜登政府所制定的規定，相關規範要求AI開發者對具有軍事應用潛力的AI模型進行安全評估並提交相關報告。

川普在7月的一場活動上曾稱，美國一定要讓這個產業成為領先者，因為他就像一個剛出生的嬰兒，必須讓這個「嬰兒」茁壯成長，不能阻止他，無論是透過政治手段，還是透過那些「愚蠢的規則」都無法阻止。川普留下了一些制定規則的空間，但他補充，這些規範必須比技術本身更出色。

隨著AI新創Anthropic推出名為Mythos的新AI模型，這種不干預主義的政策開始發生變化。Anthropic表示，Mythos在辨識軟體中的安全漏洞方面表現極為出色，可能會引發網路安全的「清算」，不過Anthropic拒絕將模型公開。

業界和政府相關人員表示，如果發生由AI所引發的破壞性網路攻擊，白宮希望避免任何政治後果。他們指出，政府正在評估新的AI模型是否具有對五角大廈和美國情報機構有用的網路攻擊能力。知情人士透露，為了搶在Mythos這類模型之前取得先機，官員們正在推動建立一種審查制度，讓政府能夠優先使用這些AI模型，同時又不會阻礙公開發布。

在AI領域的這些變化引發了混亂，知情人士透露，白宮與科技公司之間的談判仍在繼續，一些企業高層認為，政府過度監管會削弱美國的創新能力，進而讓美國在與中國的競爭中處於不利地位。不過，各企業對於美國應如何處理這些監管問題，也沒有統一的看法。

一名白宮官員表示，有關任何可能頒布的行政命令的討論都只是「臆測」，川普本人會親自宣布任何政策決定。

官員們表示，如果政府決定對AI模型進行審查，該工作小組將決定那些機構應該參與此事。由於沒有哪個聯邦機構負責所有的政府網路安全工作，因此一些官員認為，由美國國家安全局（NSA）、白宮國家網路安全總監辦公室以及國家情報總監來負責這些模型的審查是最佳的處理方式。

無論採取哪一項措施，都會讓川普政府的監管理念與先前闡述的理念背道而馳，副總統范斯去年在巴黎舉行的國際AI大會上警告，對AI領域過度監管，可能會扼殺這個正在蓬勃發展的創新領域。AI的未來不是靠擔心安全問題就能取得，而是要透過實際的建設才能實現。

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