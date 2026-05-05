自豪繼承富爸爸豪宅？他手握8000萬日圓房產卻後悔 原因曝光

自豪繼承富爸爸豪宅？他手握8000萬日圓房產卻後悔，因收入跟本負擔不起房子的稅金和維護費。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「當時我為此感到非常自豪」，現年36歲的正樹（化名）在3年前繼承了父親價值8000萬日圓（約新台幣1600萬）的豪華公寓，如今卻後悔不已，因收入根本負擔不起每年約122萬日圓（約新台幣24.4萬）的稅金稅維護成本，為了這間豪華公寓，不得不削減日常開支，讓他感嘆工作只是為了交房產稅。

日媒報導，正樹表示，父親是１位白手起家的成功人士，僅用一代人的時間就晉升為上市公司的高階主管。然而他和弟弟裕太（32歲）卻絲毫沒有父親那樣的進取心，兩人都只是中小企業的普通員工，他們的年收入約為450萬至500萬日圓（約新台幣90萬至100萬），與父親當年的收入形成了鮮明的對比。

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3年前，由於父親突然過世，在父親遺產分割談判中，正樹繼承了父親生前居住價值約8000萬日圓的豪華公寓大樓，而裕太則繼承父親的股票和積蓄總計約5000萬日圓（約新台幣1000萬）。

正樹說：「不用付房租，住在豪華高層公寓裡是最好的，對吧？」並得意洋洋地對裕太說：“不好意思，只有我1個人住進了這麼豪華的房子。

然而1年後，正樹就開始後悔了，由於房產稅和都市規劃稅，1年的稅金就50萬日圓（約新台幣10萬），而管理費及維修儲備金每年也約72萬日圓（約新台幣14.4萬），總計每年約122萬日圓（約新台幣24.4萬）。

算下來每月大約要花掉10萬日圓，對於1個普通上班族來說，即使沒有房貸，每月也要拿出10萬日圓作為「維修費用」來支付，這無疑是一筆巨大的開支。更糟的是，維修儲備金的增加更是雪上加霜。

相較於正樹為了他奢華的公寓，不得不削減包括食物在內的日常開支，裕太由於謹慎將繼承的錢投資於新的NISA帳戶和其他理財產品，因此，穩步的累積財富。

3年後，正樹與弟弟久別重逢後吐露自己真實感受說：「現在說這些都晚了，但我很後悔。以我的年收入，我根本負擔不起一套豪華高層公寓。感覺我工作只是為了交房產稅」。

裕太則建議說，為什麼不把它賣掉呢？我從新聞上看到，豪華高層公寓的價格還在上漲。

正樹對自己的豪華高層公寓情有獨鍾，一直捨不得賣掉，然經過一番深思熟慮，最後還是決定委託房地產公司進行估價。結果令他大吃一驚。他父親的房子３年前價值8000萬日圓，如今卻因為海外投資者和富豪的需求，價值飆升至1.1億日圓（約新台幣2200萬），儘管房齡已長。

由於負擔不起維護費用，最後正樹決定擺脫3年來一直經歷的「住在豪華高層公寓裡的詛咒」，把房子賣掉，買1套更合適的公寓，並將剩下的錢，拿來投資。

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