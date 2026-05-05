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油價狂飆壓力好大！退休族救星來了、4款超省油車款大公開

2026/05/05 09:51

在油價高漲的狀況下，選擇燃油效率更高的車款，成為降低日常開銷的關鍵策略之一。示意圖。（歐新社）在油價高漲的狀況下，選擇燃油效率更高的車款，成為降低日常開銷的關鍵策略之一。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕油價高漲正對家庭支出帶來沉重壓力，對仰賴固定收入的退休族而言更是一大負擔。專家指出，選擇燃油效率更高的車款，成為降低日常開銷的關鍵策略之一。外媒根據汽車交易平台 CarGurus 的經濟與市場數據，盤點出4款適合希望降低油費支出的退休族群車款，分別是2026年款豐田Prius（Toyota Prius）、2026年款福特Maverick Hybrid（Ford Maverick Hybrid）、2022年款本田Insight（Honda Insight）以及2021年款速霸陸Forester（Subaru Forester）。

美國理財網站《GOBankingRates》報導，美國一些地區的油價已超過每加侖5美元（約159.5元新台幣），這對一些家庭造成壓力，而對於依靠固定收入的退休族群而言，支付這樣的高油價特別困難。而其中一種解決方案，是購買一輛燃油效率更佳的車輛。

在燃油效率方面，2026年款 Toyota Prius 以最高每加侖57英里的綜合油耗名列前茅，起售價約2.8萬美元（約89.3萬元新台幣），被視為減少加油次數、追求長期節省的最佳選擇。AutoInsurance.org汽車產業專家穆森（Melanie Musson）指出：「Prius是混合動力車的『元老級』代表，長年建立起價格實惠與可靠耐用的聲譽。」

若考量實用性與載物需求，2026年款 Ford Maverick Hybrid 同樣受到關注。該車起售價約2.8萬美元，搭載2.5升油電系統，綜合油耗約每加侖38英里，並具備貨床設計與多功能收納系統，在節能與功能性之間取得平衡。

此外，CarGurus專家認為，2022年款 Honda Insight 也被評為適合高齡駕駛的車型之一，首先其燃油經濟性表現優異，根據《Car and Driver》數據，油耗可達每加侖50英里以上。此外，該車採用基於Honda Civic（喜美）打造的設計，提供熟悉、易於駕駛的四門房車形式，同時具備實用的行李空間。

對於偏好傳統汽油車的族群，穆森特別推薦2021年款 Subaru Forester ，該車兼具四輪驅動與穩定性能，綜合油耗約每加侖26至29英里，根據《凱利藍皮書》（Kelley Blue Book）資料，二手市場價格約2.1萬美元（約66.9萬元新台幣），在價格與性能之間取得平衡。

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