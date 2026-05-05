從700萬到只剩10萬！83歲阿公要在死前把錢全花完 下場曝光

隨著高齡化社會來臨，如何管理退休資產成為熱門議題。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，如何管理退休資產成為熱門議題。日本一位83歲的Kazuo先生（化名），在15年前見證最好的朋友「孤獨死」後，決定「花光所有存款」，規劃把自己約3500萬日圓（約716.8萬元新台幣）的存款盡量使用完，但如今他正因長壽風險而感到恐懼。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，「將財產用於自己」這一選擇本身並沒有問題，但若認定「自己大概只會活到這個年齡」，並據此在較早階段就制定用盡老後資金的計畫，一旦實際壽命超出預期，便可能面臨經濟陷入困境的風險。

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現年83歲的Kazuo先生是在15年前、也就是68歲時，下定決心「將老後資金化光」。當時他手上的資產，是退休金與存款合計約3500萬日圓，另每個月還可領取約18萬日圓（約3.68萬元新台幣）的年金，乍看之下相當寬裕，而促使他做出這項決定的，是一位從新進員工時期便相識、即使退休後仍每週見面一次的摯友之死。

這名摯友在未婚的情況下突然過世，留下約8000萬日圓（約1638萬元新台幣）資產，生前該名摯友曾半開玩笑地說：「我沒有親人，我死後資產大概就全進國庫了吧。」這句話最終竟成為現實。

以此為契機，Kazuo先生與妻子商量後，決定將兩人的資產全部花完，「妻子對此也贊成。她覺得，把我們自己賺來的錢用在自己身上才是最好的。當時我們認為，那就是最理想的人生方式。」

Kazuo先生以「80歲用盡資產」為目標，開始投入過去因工作繁忙而無法實現的興趣，像是購買高級音響、巡遊全日本溫泉地，週末請家人吃高級料理，他說：「每天都過得非常開心，確實感受到人生充實。我原本想，反正到了80歲身體也動不了了，如果能在那之前把錢花完，那就完美了。」

但與預設不同，Kazuo夫婦倆進入80歲後仍然十分健康，就在因超出預期的長壽，導致存款消耗節奏逐漸失控之際，就在1年之前妻子離世，他成為獨居一人。葬禮等也產生與後續支出，原本的3500萬日圓存款，如今僅剩約50萬日圓（約10.24萬元新台幣）。

Kazuo先生說：「我即使到了83歲，身體還是如此硬朗，這完全超出我的預期，幾乎沒有醫療費用。」原本健康應該是值得高興的事，但在存款只剩50萬日圓的現實下，他開始對「自己究竟還會活多久」感到恐懼，「現在後悔沒有多留一些，每天都在不安中生活。」

報導分析，像Kazuo先生這樣，因健康而長壽、導致老後資金見底的「長壽風險」，並不是個案。根據日本內閣府調查，認為目前儲蓄對未來生活準備「不足（稍微不足或明顯不足）」的高齡者比例高達57.1%。此外，有61.2%的人表示，曾以提領存款來填補生活費不足（包含經常或偶爾），顯示許多高齡者正面臨資產減少的現實。

報導建議，在長壽化加劇的現代，「精準計算壽命與資金耗盡時間」幾乎是不可能的。與其因過度自信而將老後資金用盡，不如在規劃中保留餘裕，以因應不時之需。

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