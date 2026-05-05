存到2000萬後提早退休！54歲阿伯後悔了 親曝最大問題

不少人嚮往存到一定程度的資產後就提早離開職場，然而實際生活的情況，往往不會如預期般順利發展。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人嚮往存到一定程度的資產後就提早離開職場，然而實際生活中，收入、支出、家庭狀況以及投資決策等因素彼此交錯，情況往往不會如預期般順利發展。日本一名54歲的中村先生（化名）在大型企業工作超過30年後，透過多年投資與儲蓄，累積約1億日圓（約2048萬元新台幣）資產，因此決定提前退休，並規劃以資產維持生活，然而退休後他開始對生活的變化感到不適，一天中大多數時間都待在家裡，才發現自己最大問題其實還沒有準備好應對提早退休的狀況，去好好運用那段「什麼都不用做的時間」，最終他決定重回職場，也重新找回生活節奏。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，山本先生把退休金、過去的儲蓄以及投資資產計算過後，得出其總資產約為1億日圓，決定提早退休，他雖然距離開始領取年金還有一段時間，但由於房貸已全數償清，子女也已經獨立，他於是認為，只要逐步動用資產，就足以維持生活。他也曾試算，只要控制支出，應該可以支撐20年以上沒有問題。

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根據日本總務省2025年的調查，高齡單身無業家庭的平均每月消費支出約為14.8萬日圓（約3.03萬元新台幣）。中村先生則將自己的生活費估計為每月約20萬日圓（約4.09萬元新台幣），他認為只要不過度奢侈，生活應該是沒問題的。

退休後的生活，在最初一段時間確實相當理想，可以在自己喜歡的時間起床，做想做的事情，然而這樣的感覺並沒有持續太久。退休數個月後，中村先生逐漸開始對生活的變化感到不適。

首先感受到的是生活節奏的紊亂。起床時間變晚，吃飯時間也變得不規律。外出的機會減少，一天中大多數時間都待在家裡，「回過神來，發現幾乎沒有和人交談的日子變多了。」過去工作時與他人的互動原本是再自然不過的事，但突然大幅減少，帶來了明顯影響。

此外，中村先生對資產的感受也出現變化，每個月動用生活費的時候，那種「資產在減少」的感覺變得越來越強烈。「理性上雖然理解，但實際看到資產一點一滴減少，還是會感到不安。」

而最關鍵的，則是「時間的運用方式」。原本自由的時間，逐漸變成無法有效利用的負擔。中村先生坦言：「原本以為自己有很多想做的事，但實際上卻不知道該做什麼。」

在退休約1年後，中村先生開始考慮再次工作。起初只打算從事兼職，但「想要重新好好工作」的念頭愈來愈強烈。他坦言，與其說是為了收入，不如說是想把生活重新調整好，於是向前公司詢問再雇用的可能性。最終，儘管條件與過去大不相同，他仍成功獲得再次工作的機會。目前以減少工作天數的方式持續任職。

中村先生表示，雖然現在不是每天上班，但生活的節奏回來了。而隨著收入增加，動用資產的幅度減少，心理上的壓力也隨之減輕，「原本以為已經得到自由，但我想自己其實還沒有準備好，去好好運用那段『什麼都不做的時間』。」

他並不認為提前退休本身是錯誤的選擇，但坦言，對於退休後生活的規劃，當初的設想過於樂觀，「要不要工作是自由，但重要的是思考，自己真正需要的是什麼。」

報導強調，擁有資產，與日常生活能否穩定運作，兩者並不必然畫上等號。對中村先生而言，這次經驗也成為重新檢視「工作」與「生活」關係的重要契機。

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