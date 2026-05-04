金價空頭目標在4500美元 若再下探則看「這區間」

受美元走強和原油價格飆漲持續打壓，金價延續上週跌勢，徘徊在一個月低點附近。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受美元走強和原油價格飆漲持續打壓，金價延續上週跌勢，徘徊在一個月低點附近。周一晚間金價略低於4550美元，空頭目標指向上週四的低點，即略高於4500美元。由於美伊緊張局勢升級，避險情緒升溫，美元作為避險貨幣獲得額外支撐，貴金屬價格承壓。

空頭正瞄準4月29日低點4510美元和3月下旬低點4500美元下方之間的支撐區域。再往下，3月26日低點4350美元附近和3月23日低點4100美元附近可能是下一個目標位。

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另一方面，上行嘗試可能會在周五高點4660美元附近受到考驗，之後才會觸及4月中旬高點4900美元下方。

油價上漲主要受美伊緊張局勢升級和中東持續動盪的影響，加劇市場對能源價格引發通膨衝擊的擔憂，並強化市場對高利率環境長期存在的預期。Motilal Oswal Financial Services Ltd. 商品研究高級分析師 Manav Modi稱，黃金價格正在盤整中。

包括聯準會、歐洲央行、英國央行和日本央行在內的主要央行釋放出謹慎偏鷹派的訊號，令金價承壓。儘管美伊外交談判帶來的間歇性樂觀情緒提供了一定的支撐，但由於談判依然脆弱，不確定性依然居高不下。

展望未來，市場將密切關注全球採購經理人指數（PMI）和美國勞動力市場數據，以進一步了解通膨和政策前景。

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