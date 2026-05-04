江浙菜名店薺元小館二代程家堯 獨門「畫盤」服務讓政商名人驚艷

江浙菜名店薺元小館創立25年，二代掌門人程家堯將台北三民路僅能容納10張板凳的小店，遷至台北市南京東路黃金店面，打造為150坪的寬敞空間，更發揮他繪畫長才，提供隱藏版的獨門「畫盤」服務，讓不少政商名人和消費者都相當驚艷。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕江浙菜名店薺元小館創立25年，二代掌門人程家堯將台北三民路僅能容納10張板凳的小店，遷至台北市南京東路黃金店面，打造為150坪的寬敞空間，更發揮他繪畫長才，提供隱藏版的獨門「畫盤」服務，讓不少政商名人和消費者都相當驚艷。

復興美工畢業的程家堯，擅長油畫和西畫，原本要遠赴日本留學，父親卻在此時過世，2017年，年僅23歲的程家堯決定返家接下父親努力一輩子的家業。

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作為餐飲業二代的他，深知薺元小館從最初的江浙菜館，逐漸轉型為一個能夠承載故事的空間，菜色不只是菜單項目，而是家族記憶、地方風味與時間工藝的集合，「傳統結合創新」也成為品牌轉型的核心解方。

程家堯接棒經營後，保留薺元小館經典的5大招牌菜色，並將餐廳環境、服務節奏與用餐氛圍現代化。（薺元小館提供）

有別許多餐飲品牌急於「年輕化」，程家堯認為老字號餐廳的未來，不是年輕化，而是「再敘事」的本領，既能保留老客人熟悉的家常滋味，也能成為年輕世代與朋友聚會的餐桌選擇。

薺元小館保留經典的5大招牌菜色，包括傳承五代的家傳獅子頭、火腿貴妃雞湯、薺元芋泥鴨、脆皮蝦球及紅燒黃魚豆腐，並將餐廳環境、服務節奏與用餐氛圍現代化。

目前薺元小館150坪寬敞空間，規劃為9間包廂與多席獨立方桌，小至親密聚會、大至宴請賓客都能完美承接；包廂可彈性串聯，最多一次可容納40人，適合大型聚餐或商務宴請；小家庭或日常聚會，則可選擇單桌席次。

目前主力客層已向下延伸至30~60歲，尤其是假日年輕客層特別多，每個人平均客單價落在800~1000元間。

美術系畢業的程家堯，也將做畫專長延伸到餐桌上，貼心提供客製化「畫盤服務」。只要包廂訂桌滿8000元以上，聚餐有特別的意義，如求婚、慶生等，並提前預約，程家堯會親自在桌邊以果醬將消費者指定的照片畫在瓷盤上，再送給消費者。

他說，至今已創造上千個畫盤，以人物畫最多，也有寵物或流行的IP角色，印象最深刻的是有次一家專做脊椎支架的醫材廠商，指定他在盤子上畫上脊椎支架再送給客戶，客戶好開心。

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