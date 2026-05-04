通膨飆高衝擊成長前景 伊朗戰爭加劇亞洲經濟痛苦

亞洲國家大幅依賴中東原油，經濟深受伊朗戰爭衝擊。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕伊朗戰爭持續，加劇嚴重依賴中東能源供應的亞洲經濟痛苦，一些國家的能源價格自2月底戰爭爆發以來，已漲近70％。從澳洲至孟加拉等各國官員對於能源進口成本飆漲恐大幅推升通膨，進而衝擊經濟成長提出警告。

亞洲開發銀行（ADB）近期下調區域開發中國家GDP成長預期，今年為4.7%、明年4.8%，1個月前的預測皆為5.1%。今年通膨預期5.2%，從去年的3%上升。

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亞銀總裁神田真人說，日益加劇的危機正衝擊亞洲，「我們面對的不是暫時性波動，而是全球能源與貿易網絡系統性的長久干擾」。

金融時報報導，民間機構的經濟學家指出，即使是富國也須更加節能。日本銀行決策官員已將今年財政年度的實質經濟成長預期砍半，從1%降至0.5%。

匯豐銀行首席亞洲經濟學家紐曼（Frederic Neumann）表示，亞洲各國央行正面臨「巨大的」通膨衝擊。他補充，補貼以及動用外匯儲備或許能緩解問題，「但這些手段在目前狀況下僅是杯水車薪；整個區域不僅對能源，也對糧食與其他進口的干擾嚴峻性有感」。

南韓三月進口價格年漲16.1%，創1998年1月以來單月最大漲幅，而日本因進口成本上升，對匯率造成更大壓力，上週動用350億美元來支撐日圓。上月新加坡央行縮緊貨幣政策，為4年來首見，而澳洲央行本週將舉行會議，決定是否進行今年以來的第3度升息。

紐曼說，亞洲各國央行對於成長危機越益憂心，而該危機較通膨衝擊影響更大，尤其對於緩衝較少的窮國更是如此，因為「國家越富有，越容易進入國際市場」。

孟加拉財政部長喬度里（Amir Khasru Mahmud Chowdhury）說，燃料支出已「耗盡國庫」，而該國通膨固著在8%以上。印度央行預期，中東戰火使其經濟「傾向下行」，本財政年度經濟成長6.9%，從去年的7.6%下滑。

東南亞第四大經濟體泰國下修今年經濟成長，從先前2%目標降至1.5%。曼谷預期今年通膨3%，遠高於之前預期的0.3%。

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