台法創新研發合作計畫啟航 經部：深化台法跨國鏈結

經濟部今（4）日正式宣布啟動「2026年台法創新研發合作計畫」。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（4）日正式宣布，為深化台法雙邊創新鏈結，延續整合產業發展署及產業技術司資源，啟動「2026年台法創新研發合作計畫」徵案，本計畫由我方提供研發補助、法國公共投資銀行（Bpifrance）提供法方企業貸款，攜手驅動兩國在關鍵尖端技術的實質合作。

經濟部表示，台法產業創新合作邁入重要里程碑，首屆共同徵案即獲得熱烈迴響，成功促成6項具指標性的合作計畫，促進台法雙方研發投資額逾新台幣12億元，研發範疇涵蓋人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、矽光子、先進顯示及生醫應用等關鍵技術。這些合作案不僅展現技術前瞻性，更具備高度產業應用潛力，為雙方企業創造雙贏局面。

請繼續往下閱讀...

這次徵案由產發署「產業升級創新平台輔導計畫」與技術司「A+企業創新研發淬鍊計畫」共同支持，國內廠商可依提案計畫內容之技術成熟度等級（TRL）進行分流申請，TRL 4-7向產業技術司A+計畫提出申請，TRL 8-9向產業發展署產創平台計畫申請。

徵案重點領域涵蓋太空產業（如衛星與通訊技術）、智慧科技（如半導體、人工智慧、電信技術）、智慧製造、材料與生物科技（如稀土精煉）、綠能科技等，計畫期程上限為3年，雙方均通過審查時，我方將補助國內廠商研發經費，比例最高不超過台方計畫總經費50%，有意申請的廠商可在今年6月1日至10月30日間遞件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法