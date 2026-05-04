3大AI概念股強勢領軍 彭博：台韓股市創歷史新高

在SK海力士、三星電子和台積電等3家AI概念股領漲下，南韓和台灣股市4日雙雙創下歷史新高紀錄。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，人工智慧（AI）概念股協助亞洲股市抹掉伊朗戰爭引發的跌幅，並重返史上高點。MSCI亞太指數4日跳漲2.3%，創4月8日以來最大漲幅，科技股權重占比極高的台灣與南韓股市飆漲逾4.5%。但東南亞國家和印度則因高油價衝擊，股市表現遠遜於台韓。

在伊朗戰爭爆發前，AI一直是主導股市的重要因素，隨著美國和伊朗4月8日達成停火協議，投資人的情緒趨於穩定，AI再次成為市場關注的焦點。MSCI亞太指數4月漲幅超過13%，幾乎抹去了3月的所有跌幅，今年迄今該指數已上漲15%。

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新加坡Indosuez財富管理公司亞洲首席策略師陳文龍（Francis Tan）表示：「投資人正在逐漸擺脫中東緊張局勢帶來的最初衝擊，更多人加入了FOMO（害怕錯過）交易。」

美國總統川普上週末表示，美國將從４日開始引導一些被困在波斯灣的中立船舶離開。川普先前宣布，將繼續對伊朗港口實施海上封鎖，這加劇了外界對荷姆茲海峽可能在一段時間內保持實際關閉的擔憂。

亞洲已成為AI榮景的重要支柱，並與其在半導體製造領域的統治地位與快速擴張的資料基礎設施相結合。其中，3家為AI提供關鍵硬體的公司是核心：全球最大的晶片代工廠台積電，以及南韓領先的記憶體晶片製造商三星電子和SK海力士。

SK海力士的股價４日收盤飆漲12.5%，創下歷史新高，台積電的股價也上漲約6.6%，創下歷史最高收盤價；三星電子股價則上漲5.4%，創下歷史新高。在台積電、SK海力士和三星電子帶領下，台灣和南韓股市收盤雙雙創下歷史新高。中國和日本等市場因假期休市。

AI驅動的這波漲勢掩蓋了亞洲整體市場潛在的壓力，同時也造成了該地區股市表現的顯著分化。儘管台灣和南韓等北亞股市勁揚，但依賴能源的印度、印尼和菲律賓等南亞和東南亞股市卻表現落後，因投資人擔心戰爭引發的油價飆升會加劇通膨，並影響國際收支平衡。

Pepperstone Group的研究策略師吳迪琳受訪表示，南韓等市場目前表現良好，是因為AI驅動的交易或炒作， 她對亞洲市場整體持謹慎樂觀態度，因為地緣政治的不確定性和高油價可能會對股市構成限制。

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