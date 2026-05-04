鴻海集團加速AR布局 佐臻新AI眼鏡第2季攻市

法人認為，隨著AI運算逐步由雲端走向終端裝置，在AI PC、AI手機之後，AI眼鏡有潛力成為下一波主流人機介面。（佐臻提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續擴大擴增實境與人工智慧布局，旗下轉投資佐臻（4980）攜手日商Cellid，釋出新一代AI智慧眼鏡「J9」，導入眼動控制與端側人工智慧技術，預計本季正式對外發表。

佐臻指出，J9在操作上導入「Look. Select. Done.」互動模式，使用者僅透過視線即可完成操作，無須手部或語音介入，涵蓋拍照、錄影、選單操作與亮度調整等功能，達到真正的免手持與免語音使用情境，顛覆過往穿戴式裝置對外部設備依賴的使用邏輯。

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關於技術層面，Cellid提到，J9搭載最新一代超薄光波導鏡片，厚度接近一般眼鏡鏡片，同時具備高亮度全彩顯示能力，可將影像直接投射於使用者視野中；搭配雙鏡頭與紅外線元件組成的高精度眼動追蹤系統，並整合Wi-Fi 6與藍牙5.3高速連線能力，使裝置在維持輕量化設計的同時，兼顧運算與連接效能。

此外，J9亦內建AI運算能力，可在裝置端直接進行物件辨識與影像分析，降低對智慧型手機或雲端的依賴，並搭載1300萬畫素相機與多項感測器，涵蓋動作、距離與環境偵測等功能，進一步強化在實際場域中的應用彈性。

Cellid認為，此次與佐臻結合雙方在光學顯示與製造上的能力，並延續與鴻海集團合作的量產經驗，有助於推動AR眼鏡由「實驗設備」轉向「日常裝置」，加速在醫療、製造與企業應用等領域的實際導入。

法人評估，隨著AI運算逐步由雲端走向終端裝置，在AI PC、AI手機之後，AI眼鏡有潛力成為下一波主流人機介面。結合輕量化設計、端側AI與直覺式操作的AR裝置，將有機會打開新一代穿戴式裝置市場，而鴻海透過佐臻與關鍵光學供應鏈布局，正積極卡位此一潛在成長動能。

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