國光生技第二條自動化充填產線 通過FDA審查 產能倍增

國光生技第二條自動化充填包裝線，通過美國FDA查核。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國光生技（4142）今（4）日宣布，第二條自動化充填包裝線已由美國FDA完成GMP審查，並接獲國際大廠賽諾菲正式通知，今年六月國光第一條及第二條自動化無菌充填線將同步生產，年產能倍增由五百萬劑增加到一千萬劑，預計今年國際合作生產項目的產量將比去年明顯成長。

國光生技表示，隨著國際大廠賽諾菲產品銷售量在歐美市場持續成長，客戶提出新增產線及提高產量的需求，希望原先在國光潭子廠區，可再開出第二條產線，以供應美國市場。2024年雙方啟動產能倍增計畫，2025年簽訂增量供應合約，為了新增第二條自動化充填包裝線，並完成美國FDA查廠，經過雙方二年來密切合作完成產線軟硬體配置、製程確效及美國FDA送件。今年三月底美國FDA派出審查團隊進駐國光廠區，停留近一週時間完成GMP實地查核。

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另外，國光生技三價、四價流感疫苗也於近日取得清真HALAL認證，此認證由「台灣清真產業品質保證推廣協會」THIDA核發，確認從原料到製程全程符合回教教義。THIDA是印尼、馬來西亞等東協回教國家普遍認可的專業清真認證機構，使用清真認證產品對於廣大回教徒是重要的選擇依據，對於國光流感疫苗進軍清真市場再添利多。

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