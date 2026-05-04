北富銀「Fubon+」推出全新理財學院 打造一站式數位學習平台

「Fubon+」台北富邦行動銀行打造全新「北富銀理財學院」。（北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕「Fubon+」台北富邦行動銀行打造全新「北富銀理財學院」，以完整的數位理財學習架構為核心，設計從認識市場、理解產品到實際操作的理財動線，讓相關資訊得以被整理、理解，並直接運用於日常理財決策中。

北富銀說明，「理財學院」以總體經濟、基金、海外ETF與股票、結構型商品、台股、債券、保險、信託等8大主要投資產品為架構，系統性整合相關理財資訊與課程，讓民眾可依個人偏好與風險屬性，自主選擇合適的學習路徑，逐步建立投資判斷所需的知識能力。

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對投資人而言，理解訊息只是第一步，關鍵仍在於後續投資操作。「理財學院」運用 Deep Link 技術，將全球主要金融指數即時資訊、熱門投資標的以及「Fubon+」線上交易介面，整合於同一數位環境中，讓使用者在建立觀念、了解市場後，可快速銜接理財行動，獲得從「學」到「用」的流暢體驗。

北富銀表示，在內容資訊上，「理財學院」與富邦證券、富達投信、貝萊德研究團隊等專業機構合作，提供研究觀點與分析內容，並引進《天下雜誌》、《英國金融時報》等國內外專業媒體之授權資訊，協助投資人從更完整且多元的視角理解市場趨勢，提升理財規劃的穩定與適配度。

為降低內容理解門檻，吸引更多民眾接觸金融資訊，「理財學院」中也納入備受客戶喜愛的「富邦共學」線上課程與Podcast節目「富漫談」，透過影像、聲音等多元形式，分享投資觀念、防詐資訊與金融生活解析，讓理財內容更貼近不同族群的使用情境，進一步提升學習效果。

北富銀表示，「富邦共學」自2023年推出以來，累積報名人次已突破56萬，近8成學員表示希望持續參與進階課程，顯示國人對理財投資資訊的高度需求，同時更發現，學員在完成課程後，金融產品的申購轉換成效較前一年度提升近5成，也凸顯理財內容對投資意願與決策的影響力。

目前「Fubon+」註冊用戶數高達550萬人，透過「理財學院」的內容整合與操作串聯，不僅能為用戶提供更完整的數位體驗，更能引導有理財意願的民眾踏出第一步，善用金融工具進行財務規劃。

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