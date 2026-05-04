臺灣指數化投資獲國際認可 台灣指數公司成國際指數產業協會會員

證交所旗下台灣指數公司加入IIA成為會員。圖為證交所暨台灣指數公司董事長林修銘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今表示，旗下臺灣指數公司獲「國際指數產業協會」（Index Industry Association,簡稱IIA）董事會通過會員資格審查，於5月1日正式成為會員；象徵臺灣指數公司在指數領域的業務發展普獲國際認可，並彰顯臺灣指數化投資的耀眼成果，更為長期推動業務國際化邁出一大步。

證交所指出，IIA於2012年3月成立，為非營利組織，由MSCI、FTSE Russell及S&P Dow Jones Indices三大國際指數公司合力創設，旨在推動國際指數產業的行業準則及指數化投資推廣教育，業務涵蓋指數產業研究、國際倡議及市場教育等，提供會員專業交流機會。IIA目前會員包含MSCI、S&P Dow Jones Indices等國際主要指數公司，NASDAQ、KRX等交易所，FTSE Russell、STOXX、JPXi等交易所旗下指數公司，管理超過300萬檔涵蓋不同資產類別的指數。

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證交所暨臺灣指數公司董事長林修銘表示:「臺灣指數公司自2016年成立以來，今年正式邁向10週年的重要里程碑，不僅已成為臺灣市場重要指數提供者，並逐步邁向國際市場，加入IIA有助於積極掌握國際指數產業動態、增加專業交流機會並提高本公司品牌能見度，為指數化業務的發展增加新動能。」

截至2026年3月底，臺灣指數公司已編製發布超過120檔指數，且已廣泛應用於政府基金投資指標、ETF、主動式基金、指數基金、指數期貨等商品，合計資產規模約1.45兆元。成為亞洲第7家、全球第18家成員加入IIA，凸顯臺灣指數公司具備與國際指數編製機構並肩的專業實力，未來透過IIA各工作小組運作，深度參與全球指數準則的制定，接軌國際。

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