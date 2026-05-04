中國「零元工業」湧入 泰國恐成中國過剩產能卸貨區

粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」在臉書PO文指出，中國「零元工業」正進入泰國東部，憂心泰國成了中國過剩產能的卸貨區。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」在臉書PO文指出，中國「零元工業」正進入泰國東部，這些企業的材料從中國來，工人也可能從中國來，採購與物流還是自己體系處理，憂心泰國成了中國過剩產能的卸貨區。粉專指出，真正危險的是泰國明知道制度有漏洞，卻還把大門開給最會鑽漏洞的資本，直言「這不是反不反中資的問題，令人作噁的是吃乾抹淨的投資行為。」

粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」在臉書PO文提及，泰國羅勇府 Map Kha 一處工地爆發中國工人與泰國工人衝突，表面上看是勞工打架，但把鏡頭拉遠一點，其實反映出泰國東部正在累積的結構問題：中資工業正以「整包進口」的方式進入泰國。

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所謂整包進口，不只是資金來了，而是工人、材料、設備、管理、供應鏈也一起帶進來。表面上叫外資設廠，實際上更像是把中國某個工業區切一塊搬到泰國。泰國提供土地、道路、港口、稅務優惠與政策空間，但最後地方社區到底得到多少就業、技術與供應鏈升級，這才是核心問題。

這就是為什麼有人把它稱為「零元工業」。以前泰國人講「零元旅遊」，是指遊客很多，但吃住行購物都被同一套外部體系包走，在地業者真正拿到的利益有限。現在這個邏輯開始出現在工業領域。工廠蓋在泰國，污染、交通壓力與基礎設施磨損留在泰國，但設備從中國來，材料從中國來，工人也可能從中國來，採購與物流還是自己體系處理。那泰國到底賺到什麼？

文章說，泰國EEC與 BOI政策本身不是原罪。EEC 是為了加速東部投資，BOI 是為了吸引產業升級。問題是，當政策太強調「快」，卻沒有檢查「深度」；太在意投資金額，卻沒有追蹤本地採購、本地就業、技術移轉、環保標準與稅收貢獻，最後跑最快的，往往不是最願意長期扎根的人，而是最會鑽漏洞的人。

文章強調，泰國沒有完美的法律，也沒有完美的政策，這是現實。外資企業投資泰國的目的都是要賺錢，這是企業經營的真理。但同一套不完美的制度，遇到不同投資者，結果會完全不同。

有些投資國雖然也追求利益，但比較願意遵守地主國規則，慢慢建立本地供應商、培養在地人員，和地方社會形成長期共存關係。但也有些投資國非常擅長鑽漏洞。能用人頭就用人頭，能用短期簽證就用短期簽證，能把一般工人包裝成「專家」就包裝成專家，能把整套供應鏈封閉起來就封閉起來。法律沒有明文禁止的，就先做；政府沒查到的，就繼續做；地方能打點的，就想辦法打點。

因此，問題不是「泰國法律不完美，所以大家都可以亂來」。真正危險的是：泰國政府明知道制度有漏洞，卻還把大門開給最會鑽漏洞的資本。

文章認為，在 EEC 這種戰略區域，政府不能只問「有沒有投資」，而要問更細的問題，包括這些工廠有沒有用本地供應商？有沒有留下技術與工程能力？有沒有聘用並培訓泰國勞工？有沒有遵守環保與污水處理標準？有沒有人頭公司或灰色結構規避外資限制？有沒有把泰國當成真正的生產基地，還是只當成避稅、避關稅、避審查的跳板？

如果這些問題都不問，只看工廠蓋得快、投資金額漂亮、簡報數字好看，那 EEC 很可能不是泰國的產業升級引擎，而是中國過剩產能的卸貨區。

文章認為，泰國不是沒有選擇。東部工業區的基礎，不是中資從零創造的。日商、歐美商、台商與本地企業，早就在春武里、羅勇、北柳建立供應鏈、工業管理經驗與出口能力。這些外資當然也不是慈善事業，但很多長期投資至少帶出了本地供應鏈、本地管理人才與工業紀律。

如果中資只是站在這些基礎上，利用泰國土地與政策優惠，再把中國自己的材料、工人、設備與管理整包帶進來，那不是幫泰國升級，而是在吃泰國過去幾十年累積下來的工業紅利。

泰國政府真正該做的，不是拒絕所有外資，而是重新定義什麼叫「值得歡迎的外資」。真正值得歡迎的投資，應該留下本地能力、供應鏈厚度、技術經驗、合格就業、稅收，以及對地方社區負責的營運模式。

如果一個投資案最後只留下道路磨損、環境風險、外籍勞工衝突、土地炒作與封閉式中國工業圈，那它不叫產業升級。它比較像披著投資外衣的「零元工業」。

文章強調，泰國不可能一夜之間擁有完美制度，但至少要學會分辨兩種投資者：一種是在不完美制度裡仍願意守規則、做長期合作；另一種是專門尋找制度漏洞，然後把漏洞變成自己的商業模式。泰國政府選擇跟誰站在一起，就會決定 EEC 的未來。這不是反不反中資的問題，令人作噁的是吃乾抹淨的投資行為。

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