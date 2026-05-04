CDMO業務穩定放量 長聖4月營收年月雙增

長聖4月營收年月雙增。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖生技（6712）今日公告4月合併營收為8523萬元，較去年同期成長約26.19%，較3月增21.58%，呈現年月雙增，並已連續三個月營收穩步成長。

長聖表示，4月營收顯著成長，主要受惠於再生醫療與細胞治療需求持續擴大，帶動CDMO（委託開發暨製造服務）業務穩定放量。隨著醫療院所合作深化與臨床應用持續拓展，CDMO業務已成為公司穩定現金流來源，並支撐新藥研發推進，形成「研發＋製造」雙引擎營運模式。

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長聖董事長劉珠淇表示：「AI已成為新藥開發的重要工具，長聖將AI導入細胞與外泌體平台，不僅提升開發效率，也強化產品設計與差異化能力。我們的策略是打造具延展性的技術平台，而非單一產品，從腫瘤治療延伸至中樞神經疾病，持續擴大市場機會。」

展望2026年，長聖指出，隨著臨床里程碑推進、CDMO訂單持續挹注，以及AI驅動研發效率提升與國際合作機會升溫，營運將呈現逐月成長趨勢。市場預期，在營收成長、新藥臨床試驗進展與技術創新三大動能帶動下，長聖全年營運表現可望優於去年。

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