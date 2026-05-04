美進口車零關稅干擾 4月車市領牌數3萬1407輛

無畏美國進口車零關稅干擾，歐系品牌Škoda Kodiaq 進口7人座SUV 祭出2026年式Kodiaq 冠軍榮耀版特仕車，優惠價153.8萬元起。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕4月台灣新車市場領牌數出爐，根據監理站統計資料，新車市場持續面臨美國進口車關稅政策及國際地緣政治動盪等不確定性影響，但在政府貨物稅補助政策與各大車廠的積極促銷下，展現出強大的內需韌性，4月新車領牌數達3萬1407輛，年減4.5%。

4月進口車領牌數達1萬4768輛，年減8.7%，市佔率47%；其中豪華進口車受到美國進口車零關稅影響，觀望氣氛仍濃，4月領牌數僅6396輛，年減22.3%。

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龍頭和泰（2207）汽車代理的TOYOTA與LEXUS 雙品牌4月合計領牌數達1萬2449輛，年減0.1%，市佔率攀升至39.6%，創下同期歷史新高；累計1~4月領牌數達4萬8858輛、年減8.7%，市佔率38.2%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG三品牌4月領牌數達3774輛，年增0.9%，市佔率12%；累計1~4月領牌數達1萬4928輛，年增4%，市佔率11.7%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI 雙品牌4月領牌數達1071輛，年增10.3%，市佔率3.4%；累計1~4月領牌數達3822輛，年減7.3%、市佔率3%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車4月領牌數為1417輛，年減18.2%，市佔率4.5%；累計1~4月領牌數達5467輛，年減3.6%，市佔率4.3%。

福特（FORD）4月領牌數1536輛，年增33.9%，市佔率4.9%；累計1~4月領牌數達5970輛，年增42.6%，市佔率4.7%；台灣本田（HONDA）4月領牌數1108輛，年減24.1%，市佔率3.5%；累計1~4月領牌數達7989輛，年增19.4%，市佔率6.2%。

車商表示，儘管國際地緣政治及金融情勢依然存在變數，但受惠於台灣 AI 產業鏈的蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，為內需市場注入強心針，隨著車市即將進入傳統銷售旺季，預期各大車廠將端出更多牛肉來刺激市場買氣，預期5月新車領牌數將達3.3萬輛，年增3.4%。

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