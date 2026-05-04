台積電市值要衝上3兆美元 外媒曝股價漲幅需這麼多

台積電和博通的市值都約為2兆美元，外媒預估到明年年底可望突破3兆美元大關。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電和博通的市值都約為2兆美元，到明年年底可能會突破3兆美元大關。外媒The Motley Fool報導，這兩家公司股價需要上漲50%才能達到3兆美元的里程碑，只要在合理的時間範圍內實現，這將是一筆可觀的投資回報。

人工智慧（AI）的巨大需求可能會在明年年底前推動博通和台積電的市值突破3兆美元大關，使它們成為現在最值得投資的股票。

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作為全球領先的邏輯晶片製造商，台積電為無數客戶製造晶片，這使得台積電處於一種中立地位，因為它並不關心哪家公司的晶片最適合用於人工智慧訓練或推理；它只關心自己是否在生產這些晶片。這正推動著台積電實現卓越的成長。

台積電管理團隊預計，2024年至2029年期間，其人工智慧晶片的複合年增長率（CAGR）將達到50%中高段位。這是一個驚人的成長速度，而且在2026年至今，這一成長勢頭依然強勁。

台積電第一季營收以美元計成長41%，並將其2026年全年營收成長預期上調至30%以上。這一大幅增長表明，台積電堅信人工智慧需求將推動其在2026年及以後取得輝煌成就。

博通在人工智慧領域算是後起之秀。它並沒有像其他公司一樣設計類似GPU的AI運算晶片，而是與多家AI超大規模資料中心合作，客製化符合其運算需求的AI晶片。這種模式對博通及其客戶都非常有利，因為這些晶片通常比基於GPU的訓練方案更具性價比。目前市場對這些晶片的需求正在爆炸式增長，管理層對其未來前景也十分樂觀。

博通在2026財年第一季（截至2月1日），其人工智慧半導體部門營收達84億美元，年增106%。客製化人工智慧晶片是該部門的一部分，但並非全部。然而，管理階層預計到2027年底，光是客製化人工智慧晶片就將創造1000億美元的年營收。這一成長令人矚目，再次展現了人工智慧領域投資的巨大潛力。

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