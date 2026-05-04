4月PMI連7個月擴張 4年來最快擴張速度

中經院公布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）60.3%，已連續7個月擴張。（中經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院今（4日）公布4月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數回升4.9個百分點至60.3%，高於榮枯線50％，為2021年9月以來最快擴張速度，已連續7個月擴張。中經院表示，主要是受到中東戰事的提前拉貨潮，出口表現亮眼，尤其是電子產業帶動相關供應鏈的擴散效應。

中經院表示，中東地緣衝突使塑化產品交期與報價攀升，帶動製造業提前拉貨，再加上AI、半導體與電子零組件調整產能配置並持續漲價，季節調整後的台灣製造業PMI回升4.9個百分點至2021年9月以來最快擴張速度（60.3%）。

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中經院續指，製造業未來六個月展望持續擴張，但各產業看法分歧。整體而言，高附加價值的電子暨光學產業、電力暨機械設備產業，相對不受油價與塑化價格波動影響，訂單透明度與展望相對佳，產業持續挑選客戶與轉嫁成本，製造業的未來六個月展望指數已連續5個月擴張，指數回升2.9個百分點至63.9%。然而，部分傳統產業因地緣政治風險，持續面臨成本上升與缺料壓力，且憂心後續通膨影響終端需求。六大產業中，化學暨生技醫療產業、食品暨紡織產業、交通工具產業的未來展望呈現緊縮。

六大產業中，三大產業未來六個月展望呈現擴張，各產業依擴張速度排序為電子暨光學產業（69.0%）、電力暨機械設備產業（61.4%）與基礎原物料產業（60.6%）。三大產業未來六個月展望呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為交通工具產業（42.5%）、化學暨生技醫療產業（43.9%）與食品暨紡織產業（47.9%）則回報緊縮。

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