台積電擴大晶片領先 三星卻深陷危機！韓媒曝嚴重後果

台積電公佈2025年合併營收3.8兆元和淨利1.7兆元的業績，並持續在台灣積極擴張。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓媒體中央日報報導，正值全球最大的半導體代工廠台積電已重啟位於台灣北部、投資6000億元的下一代晶片生產基地建設項目，此舉標誌著台積電重返龍潭擴建計畫，同時推進多達10座晶圓廠的興建或擴建工程，而南韓卻陷於勞資薪資爭議和罷工危機，可能壓縮未來設施建設和研發的投資空間。

台積電原計劃在龍潭建設一座用於生產下一代奈米晶片的晶圓廠，並於2027年開始量產，但由於當地民眾的反對，公司於2023年正式撤回該計劃。據新竹科學園區管理局透露，先前反對該計畫的居民立場有所轉變，因此近期舉行公開聽證會。該局負責管理龍潭科學園區。局長表示，詳細計畫將於本月稍後提交給國家科技委員會，經審核後送交行政院。

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台積電公佈2025年合併營收3.8兆元和淨利1.7兆元的業績，並持續在台灣積極擴張。該公司已將2026年的資本支出設定在520億至560億美元之間，大致與其2025年的淨利潤相當，實際上是將大部分盈利再投資於產能擴張。台積電目前在台灣同時推進多達10座晶圓廠的興建或擴建工程。

三星電子計劃今年投入總計110兆韓元用於資本支出和研發。然而，人們擔心，如果公司工會提出的相當於營業利潤15%的獎金要求最終實現，三星用於設施建設和研發的投資空間可能會縮小。

台積電一直維持著非工會化的管理結構，也發放了每位員工約2640萬元的獎金，約佔去年淨利的10%。然而，不同之處在於，這筆獎金主要是一次發放，由董事會酌情決定。

加川大學半導體研究院院長金容錫（音譯）表示，「三星電子作為綜合裝置製造商，需要將記憶體業務的利潤再投資於晶圓代工和系統半導體，才能充分發揮其優勢。但如果發放固定獎金，就可能錯過投資時機。」

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