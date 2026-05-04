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研華擴大佈局智慧零售 新一代POS機逐步上量

2026/05/04 18:48

研華強調，隨著智慧零售與數位轉型需求持續升溫，POS設備朝向高效能、模組化與長生命周期發展。（資料照）研華強調，隨著智慧零售與數位轉型需求持續升溫，POS設備朝向高效能、模組化與長生命周期發展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）擴大布局智慧零售市場，管理層表示，集團持續鎖定終端需求，釋出新一代全功能的銷售時點情報系統（POS）設備，導入雙主機板架構與新處理器，其中搭載第12代英特爾（Intel）平台產品目前已逐步上量，可望為後續營運增添柴火。

研華指出，公司多年耕耘銷售時點情報系統商機，既有機種已在全球部署超過40萬台，此次釋出的新設備延續相關設計基礎，在維持原有外型與精密的結構之下，進一步提升硬體效能與使用彈性，並透過雙主機板設計，強化系統擴充能力與長期部署的穩定性。

研華提到，在運算平台規格方面，新機種提供第11代英特爾處理器選項，包括Celeron與Core i3、i5系列，並同步導入新一代第12代Intel N系列處理器，以因應零售場域對效能與節能的雙重需求，相關12代平台機種已於2026年第一季底展開量產，目前出貨持續上量。

研華此次在新機採用無風扇架構，有利於降低功耗並提升運作穩定度，並支援長達10年的平台供應週期，符合企業級客戶進行長期系統部署與維運規劃等需求，更藉由快拆機構的特性，讓維護人員可快速進行內部元件更換與檢修，縮短維修時間並降低設備停機風險。

研華強調，隨著智慧零售與數位轉型需求持續升溫，POS設備朝向高效能、模組化與長生命周期發展，旗下產品透過平台升級與設計優化，將有助客戶加速門市數位化布局，簡化系統佈建流程，提升零售場域導入效率。

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